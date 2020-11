Así afectan las elecciones de EEUU a la Bolsa española

La Bolsa española pone la mirada al otro lado del charco a la espera de que la tensa disputa por la presidencia de Estados Unidos llegué a su final. En la apertura de sesión, la caída del Ibex 35 se situaba en el 2,3%, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de emprender acciones legales por el recuento electoral. En la media sesión de este miércoles 4 noviembre, la bolsa española moderaba su caída al 0,79%, en la que se situaba justo por debajo de la cota de los 6.700 puntos arrastrada por la banca, en una jornada de gran incertidumbre y volatilidad, a causa de las elecciones estadounidenses. Borja Ribera, profesor de Bolsa en EAE Business School y asesor de GVC Gaesco, explica a LA RAZÓN cómo afecta a la Bolsa española la disputa por la presidencia de Estados Unidos y cuáles serán los efectos de una victoria de Biden o una reelección de Trump. “Al estar tan justos los resultados, ahora mismo está ocurriendo el peor escenario para el mercado”, advierte.

¿Cómo ha reaccionado el Ibex 35?

La Bolsa española ahora está más centrada “en la problemática de si hay confinamiento o no. Esto es lo que más nos afecta. A las Bolsas europeas está claro que le perjudica todo lo que ocurra en EE UU, pero ahora mismo se ven más dañadas por la posibilidad de un segundo confinamiento estricto o no”, opina Ribera. En el caso de España, si sigue los pasos de Francia, Italia o Reino Unido, entre otros, la viabilidad de muchas empresas y de la economía estará comprometida. Eso sí, lo que no necesitan las Bolsas del mundo “es que se encalle la política económica de Estados Unidos”, remarca Borja Ribera.

¿Qué pasará si gana Biden?, ¿y si gana Trump?

“Joe Biden beneficiaría a las empresas más cíclicas a través de los estímulos fiscales. Si se mantiene Trump, se reducen los impuestos y esto beneficia a las empresas “growth”. Son políticas totalmente contrapuestas”, explica Ribera. Con Donald Trump, no se paga tanto en impuestos y los empresarios tienen más dinero para seguir reinvirtiendo en sus negocios, lo que les permite crecer. Mientras que Biden aumentaría la presión fiscal sobre las empresas, pero introduciría estímulos fiscales directos, por lo que todas las empresas que están alrededor del gasto público se ven beneficiadas.

¿Cuáles serán las empresas afectadas en cada caso?

Para entender qué sectores se vería beneficiados ante una victoria de Biden o una reelección de Trump, Borja Ribera explica lo siguiente:

La economía tiene cuatro ciclos: crecimiento, auge o maduramiento, recesión, depresión y vuelta a empezar. Las empresas cíclicas son aquellas necesarias, independientemente de la parte del ciclo en la que se encuentra la economía. Por ejemplo, las empresas relacionadas con la luz, el agua o infraestructuras. Las empresas “growth” o de crecimiento son startups que empiezan y se hacen grandes, empresas jóvenes que captan negocio. Un ejemplo es Amazon, la cual depende más de la parte cíclica en la que se encuentre la economía. Si la gente no tiene dinero, no utilizará Amazon, mientras que la sociedad siempre necesitará los servicios de las empresas cíclicas. El profesor del EAE Business School también señala la posibilidad de que, ante una victoria de Biden, “empresas que viven muy justas, si de golpe les suben los impuestos pueden convertirse en compañías de riesgo en Bolsa”.

¿Qué espera el mercado?

El mercado estaba relativamente tranquilo. No había habido una volatilidad extrema porque todos los sondeos daban una diferencia abrumadora a favor de Biden. “Lo que no quería el mercado es justamente lo que parece que va a pasar”, subraya Ribera. Si la Casa Blanca queda en manos de Biden pero el Senado lo controlan los republicanos, el estancamiento está casi asegurado, “viendo el target de Trump” y cómo se ha comportado durante las últimas horas, estima el profesor del EAE Business School. “Esta incertidumbre es un añadido que lleva al mercado a estar más nervioso y mas volátil”, señala. Aún con el recuento sin terminar, Donald Trump se declaró vencedor, calificó de fraude el recuento y pidió que se paralizase. Ante este anuncio, los mercados han reaccionado negativamente y Borja Ribero reitera: “No preocupa tanto quién gana. Lo que no quiere el mercado es una guerra que paralice”. Justo lo que parece que ocurrirá.

¿Qué pasará ante un posible bloqueo?

“Por el momento se seguiría con las políticas de Trump, que permanecerían congeladas hasta que no se desencallara esta situación”, explica. Es decir, la volatilidad se dispararía y EE UU mantendría temporalmente la reducción de coste fiscal para las empresas de Trump.