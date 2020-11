Ibex, siguiente objetivo superar los 8000

Leve repunte de nuestro selectivo que sigue frenando al llegar al nivel de los 8.000 puntos y, como sucedió en las dos anteriores jornadas que se han dado durante esta semana, no consigue romperlos, aun con la no superación de este nivel- que sería una barrera psicológica clave para nuestro selectivo-, debemos de tener en cuenta que nos encontramos en niveles que no visitabamos desde marzo y de superar los 8.000 puntos no nos encontraríamos ninguna barrera técnica hasta los 9.000.

El optimismo respecto a los avances de la vacuna y a las últimas noticias sobre la mejora de la eficiencia de esta, parecen seguir dando alas al mercado. Estamos viendo una tónica habitual por parte de los inversores a focalizar su estrategia dentro de valores cíclicos que, desde la noticia, están recuperando el brillo perdido durante los últimos meses. A la gran noticia se le suma que los datos empresariales y las previsiones macroeconómicas han salido mejor de lo esperado, lo que también ayuda a ver un mercado mucho más optimista de lo estimado.

En el plano corporativo hay que destacar un comportamiento positivo generalizado de los integrantes de nuestro índice, que han tenido como farolillo rojo a Merlin con una caída cercana al 2%, el valor parece descansar después de una subida desenfrenada, pero no parece más que un mero respiro para continuar con su escalada. La subida de Acerinox ha sido la más importante de la jornada de hoy que, con una apreciación superior al 3.5%, lidera la sesión.