Groupama AM gestiona ya en España 3.000 millones de euros

La gestora francesa de renta variable Groupama Asset Management, nacida en 1993, se ha impuesto como uno de los principales actores europeos en la gestión de activos. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, Groupama Asset Management registró una captación neta de 2.800 millones de euros de sus clientes, de los que 560 millones de euros proceden de la actividad internacional, principalmente Iberia & Latam. La captación fue positiva en todas las clases de activos, en un contexto incierto marcado por la crisis sanitaria. La experiencia en gestión a largo plazo de los denominados activos de riesgo, ha tenido una alta aceptación entre los inversores-clientes tanto en Francia como a nivel internacional.

Este ritmo de crecimiento sostenido eleva el total de activos bajo gestión a 107.000 millones de euros (frente a 105.100 a 31 de diciembre de 2019), según fuentes de la compañía. La actividad de la clientela externa representa 26.700 millones bajo gestión, de los cuales 9.800 millones son internacionales.

En 2008, Groupama Asset Management aterrizó en España en plena tormenta financiera. En estos doce años ha conseguido un peso importante en el mercado español con más de 3.000 millones de euros en activo bajo gestión por parte de los inversores. Sin ir más lejos, Morningstar la ha premiado como mejor gestora en renta variable en España (y mejor gestora en Europa, según European Funds Trophy 2020). Hace poco que Olivier Le Braz llegó como «country manager» a la sucursal española en sustitución de Iván Díez. Le Braz compagina el cargo de «country manager» para Iberia con el de director de soluciones para compañías aseguradoras y el de director de alianzas estratégicas. «La volatilidad actual de los mercados financieros persistirá en el corto plazo y, por tanto, es más importante que nunca invertir en empresas de calidad, tanto en renta fija como en renta variable. Los inversores españoles lo han entendido muy bien y es una de las razones por las cuales Groupama AM apuesta por su desarrollo en la península ibérica con unas ambiciones importantes», explica Le Braz.

En estos últimos doce años los fondos que más éxito han tenido entre los clientes españoles han sido, según fuentes de la compañía, los monetarios, con una amplia gama con mucho patrimonio. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que, hoy en día, la curva de los tipos, el nivel de los tipos de interés negativos, nulos o muy bajos, es una ocasión para tener fondos de retorno absoluto con baja volatilidad, donde también la compañía tiene también un enorme «expertise».

En tercer lugar, Groupama AM tiene una amplia gama de fondos de renta variable, entre las cuales destaca la estrategia «Avenir», de «small/mid caps» cuyos resultados han destacado a través de los años y de los gestores. Actualmente, en un contexto incierto, marcado por la crisis de la COVID-19, se han lanzado varias iniciativas concretas, no solo para promover una inversión útil en apoyo a las empresas y la recuperación económica, sino para seguir afirmando las convicciones que impulsan a los equipos del grupo francés en términos de inversión responsable. En este sentido, cabría destacar dos fondos, el «G Fund World [R] Evolutions», basado en criterios digitales, sociales y medioambientales, y el «G Fund Future for Generations», sustentado en la transición energética, el impacto medioambiental, el consumo sostenible y la mejora de las condiciones de vida.

También ha reafirmado sus convicciones ESG (que tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial) a través de la obtención progresiva de sellos en su oferta de gestión. En este sentido, se ha renovado el sello de tres fondos históricos y se han conseguido sellos en otros dos más (Etiqueta Greenfin para el fondo G Fund Global Green Bonds, Etiqueta ISR para el fondo G Fund Future for Generations). En un entorno de tipos bajos, la compañía se ha adaptado también a las necesidades de los inversores con soluciones «a medida» para las aseguradoras y mutuas europeas.