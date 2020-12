«¡Aún dicen que el pescado es caro!» destapa los secretos del sector inmobiliario

Más de una vez nos ha tocado lidiar con un todólogo o incluso nosotros mismos hemos podido ejercer de expertos sobre cuestiones que se escapan a nuestro entendimiento. Esta figura es muy común en todo tipo de debates, incluidos aquellos que versan sobre el sector inmobiliario. Siempre alguien resulta tener la solución a todos los problemas. «¡Aún dicen que el pescado es caro!», de Jorge Ginés Franco, fundador de Desaprendiendo Consulting y asesor de desarrollo de negocio de Grupo Fogesa, es un libro que pone fin a la especulación y permite hablar, criticar y opinar con conocimiento sobre el sector promotor. Además de ilustrar al lector sobre los puntos fundamentales y peligros de este negocio, le permite ser partícipe de un proyecto solidario, ya que todos los beneficios van destinados a la Fundación Aladina.

El desconocimiento y «los prejuicios hacia el sector promotor residencial son dos de las grandes batallas que libra el autor en esta obra. Las malas lenguas dicen, entre otras perlas, que todos los promotores son unos especuladores. Esta y otras creencias se van resquebrajando poco a poco a través de las páginas de «¡Aún dicen que el pescado es caro!», un manual para conocer cómo funciona la actividad de la promoción residencial desde cero.

Accesible para cualquier perfil

Dos de los grandes objetivos de esta publicación son conseguir una lectura amena y accesible a aquellas personas no expertas en el sector, «para que lo entiendan incluso nuestras abuelas», señala Jorge Ginés Franco. De esta manera, la gente tiene los datos precisos y, después de leer el libro, puede decidir si «el pescado es caro o no», añade el autor.

Desde el punto de vista económico, el sector promotor residencial supone el 10% del PIB español

«Este libro es hijo del confinamiento y de un infarto», señala en las primeras páginas de la obra. «No tenía pretensión de libro, de hecho mi primera idea era publicar una serie de artículos en mi blog o en Linkedin para acercar a todo el mundo este negocio», explica el autor. Sin embargo, acabó con 140 páginas que desenmarañan la complejidad del negocio promotor, «que desde un punto de vista económico supone el 10% del PIB y desde el punto de vista social construye las ciudades y las sociedades», apostilla.

El sector, de principio a fin

La estructura del libro permite seguir todos los procesos sin perderse y aporta datos «que nadie se ha atrevido a publicar. Me han dicho : ‘Jorge, te agradezco porque me he enterado cuánto cuesta un suelo o cuánto cuesta urbanizar un nuevo barrio, o cuánto pago de impuestos por mi casa, etc’», señala Ginés Franco.

El autor divide «¡Aún dicen que el pescado es caro!» en nueve capítulos en los que sigue el orden cronológico de cómo se constituye un edificio de viviendas, desde el suelo y las materias primas, al futuro del sector residencial. A través de sus páginas, hace hincapié en cuestiones como la desaparición paulatina de la financiación bancaria del sector promotor o las dificultades de acceso de los jóvenes a la vivienda en propiedad, siendo este uno de sus capítulos más controvertidos y comprometidos.

Para los jóvenes, en muchas ocasiones el alquiler acaba siendo la única opción y el autor se revela contra esta circunstancia. «La gente de mi generación tuvimos acceso a la financiación para comprar las viviendas de forma fácil. Hoy en día no es así», denuncia Jorge Ginés Franco. El autor plantea y da respuesta a cuestiones como: «Si los tipos de interés están más bajos que nunca durante tanto tiempo, ¿por qué los jóvenes actuales no tienen acceso a hipotecas del 100% del valor de la casa, como tuvimos mi generación?».

«¡Aún dicen que el pescado es caro!» también le hará reflexionar sobre cosas que quizás no se ha parado a pensar, añade el autor: «¿Qué impacto tienen las Administraciones Públicas en este negocio? ¿Por qué los Estados, tan intervencionistas hoy en día en casi todo, delegan en manos privadas las construcciones de las ciudades? ¿Por qué cuesta tanto que me den una hipoteca?».

Las cooperativas de viviendas tienen una gran ventaja sobre la promoción. Permiten la participación de los socios

Cooperativas, ¿son el futuro?

Jorge Ginés Franco dedica otro capítulo a reflexionar sobre si es mejor comprar vivienda en cooperativa o en promoción. Depende del caso, pero «las cooperativas tienen una gran ventaja sobre la promoción, y es que son participativas para los socios que podrán cooperar en el diseño, la gestión del proyecto, etc.», dice en este sentido. Ginés Franco augura un gran éxito a LACOOOP, «lamadredelascooperativas», buscador de viviendas en régimen de cooperativa Nº1 del mercado, ya que ha conseguido darle la vuelta al modelo comercial, poniendo el acento en la demanda de viviendas. «Con unos jóvenes mucho más conectados y mucho más participativos, creo que el modelo de cooperativa online puede tener mucho éxito, y LACOOOP puede ser un gran canalizador», añade.

Un libro solidario

Uno de los puntos más destacables de este libro es su espíritu solidario. El autor pide a los compradores de «¡Aún dicen que el pescado es caro!» que apoyen a la Fundación Aladina con una donación de 3 euros que va destinada íntegramente a mejorar la vida de menores enfermos de cáncer. Puede contribuir a esta causa en www.aladina.org.