Los autónomos, al límite: un tercio no tiene dinero ni para despedir y perdió más de 30.000 euros en 2020

2020 ha sido un “annus horribilis” para la economía en general y para el sector autónomo español muy en particular. El colectivo, importante exponente del tejido productivo, cerró el ejercicio con unas pérdidas que rondaron los 65.000 millones de euros, según el último Barómetro de Actividad publicado hoy por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Según el sondeo, un 33,5% de los trabajadores por cuenta propia españoles perdió al menos 30.000 euros, mientras que otro 12% registró unos números rojos de 15.000 euros. La situación es tan delicada para muchos que el 34,9% de los autónomos con trabajadores no tiene liquidez ni para afrontar despidos. Una situación dramática teniendo en cuenta que el 63% duda de que vaya a poder mantener su plantilla al completo seis meses después de haber reincorporado a los trabajadores que tuvieron que acogerse a ERTE y que, para este ejercicio, el 17,1% prevé que tendrá que reducir su plantilla. El año pasado, 200.000 autónomos con trabajadores a cargo (12%) se vieron obligado a realizar despidos.

“Hemos dejado atrás un año 2020 horrible”. La pandemia del coronavirus ha iniciado la tercera ola y el sector autónomo continúa muy tocado, “al límite”, avisan desde ATA, que no tiene mejores perspectivas para el recién estrenado año 2021. El presidente de la asociación mayoritaria de autónomos, Lorenzo Amor, advierte de que las altas en el régimen de autónomos que se han sumado en diciembre son absolutamente ficticias, ya que hasta 350.000 negocios tienen prevista echar la persiana durante los próximos meses, los que coincide con el número de trabajadores por cuenta propia que reciben en la actualidad la prestación por cese de actividad. Según sus previsiones, al menos la mitad de estos autónomos, más de 175.000, serán baja en el RETA, a los que habría que los autónomos en ERTE, unos 150.000, y que al menos la mitad prevé ATA que no volverán a recuperar su actividad. Con estas cifras, más de 250.000 autónomos podrían engrosar las listas del paro en los próximos meses.

“Ahora mismo estos trabajadores aparecen en activo porque siguen cotizando para poder cobrar las ayudas y las prestaciones, pero una vez que éstas cesen se darán de baja porque no tienen negocio al que volver”, se la menta el presidente de ATA, que asegura que cientos de miles de autónomos está al límite de sus fuerzas. “¿Hasta cuándo van a poder a aguantar los autónomos, al límite económico, psicológico y financiero? Si en el Gobierno se creen que con 600 euros de prestación un autónomos va a poder aguantar mucho tiempo más están muy equivocados”, sentencia Amor.

Actualmente, tres de cada cuatro autónomos tienen algún tipo de restricciones en su negocio. El 12,4% de los autónomos, lo que extrapolado al total del colectivo representaría casi 400.000 autónomos, tiene su negocios y/o actividad cerrada. De ellos, casi 200.000 (el 5,5%) asegura llevar con su negocio cerrado desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento para frenar la pandemia. Además, un 56,6% afirma que, aunque ha abierto, está funcionando al 50%. Sólo el 23,6% de los autónomos encuestados desde ATA asegura que está abierto y funcionando con total normalidad y un exiguo 1% reconoce estar funcionando incluso mejor que antes de la pandemia.

Ayudas

Para poder sobrevivir, el 50,2% de los autónomos encuestados, en torno a 1.500.000, solicitó el cese de actividad extraordinario u ordinario en algún momento de 2020. Además, el 72,4% de los autónomos consideran fundamental el poder cobrar esta prestación para no cerrar su negocio ante la situación que vivimos. Otra de las soluciones que han tomado los autónomos para paliar un poco su situación, en este caso para obtener liquidez, es la solicitud de financiación, generalmente créditos y específicamente ICO. Más del 60% de los trabajadores por cuenta propia o ha solicitado financiación o la va a solicitar en breve. De ellos, al 9,6% le han concedido menos de la que necesitaba, el 8,2% se la han denegado y el 2,8% está a la espera de respuesta.

A pesar de que la vacuna ha infundido cierto optimismo sobre el fin de la pandemia y una mejora de la economía para este año, el 77,7% de los autónomos son pesimistas en cuanto a la facturación que pueden hacer con su negocio en 2021. Creen que disminuirá o se mantendrán como la de 2020. Y en concreto, más de la mitad, el 56,9%, prevé tener pérdidas. Sólo un 8,5% espera que aumente en este año. De hecho, entre el colectivo, la mayoría (40,9%) prevé que la economía tardará en recuperarse entre 13 y 24 meses como mínimo.

Ante este panorama, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha pedido que no se retrase más la prórroga del cese de actividad para los autónomos y facilitar que puedan acceder a él aquellos que no la solicitaron en marzo, porque no la necesitaban, o porque estaban percibiendo otras prestaciones. “Se avecina un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de un plan urgente de medidas económicas. 2020 ha sido un año horrible para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas de las cuales no saben si se va a recuperar y en ocasiones tener que echar el cierre en la ruina más absoluta. Se hace urgente establecer desde ya un plan de emergencia, y con vistas a unos meses muy complicados. Necesitamos liquidez e impulsar el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y por ende la destrucción de empleo”, ha resumido Amor.

No quiso finalizar la presentación sin lanzar dos recados a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque sin nombrarla. El primero relacionado con la falta de apoyo a los autónomos, que han visto como les han elevado las cotizaciones sociales y siguen sufriendo trabas para poder acceder a ayudas y prestaciones. “No se ha cansado de repetir que nadie se va a quedar atrás, pero parece que eso no va con nosotros. Y advierto que nosotros no vamos a dar el visto bueno en la mesa de diálogo a un acuerdo que no sea beneficios para los autónomos”. El segundo de los mensajes tiene que ver con la reducción del 80% de la ayuda financiera que recibe anualmente esta asociación. “Si creen que con este tipo de decisiones nos van a callar, están muy equivocados. Nosotros siempre defenderos los derechos de los autónomos. Gracias a las cuotas de nuestros socios podemos mantener nuestra independencia”.