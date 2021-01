Qué es el certificado de pensiones y cómo obtenerlo

El certificado de pensiones es un documento que permite conocer las prestaciones percibidas y acreditar si actualmente es titular, o no, de una prestación pública. Este trámite está dirigido a cualquier ciudadano, tanto si tienen reconocida una prestación del sistema de Seguridad Social o de otra entidad ajena que esté integrada en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, como si no. Por lo tanto, es útil principalmente para las personas que sean titulares de una pensión pública o de un subsidio por desempleo para mayores de 52 años o necesiten demostrar que no reciben ninguna prestación.

Cómo obtenerlo

Portal Tu Seguridad Social

1. Si dispone de certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, puede obtener directamente el certificado acreditativo de que percibe pensión o, en su caso, de que no figura como titular de pensión pública a través a través del Portal Tu Seguridad Social. Los pensionistas deben seleccionar la opción “Ver tu pensión” y elegir el certificado que desean conseguir. Finalmente, el certificado se puede descargar o imprimir en PDF. De esta manera se puede acreditar que figura o no como titular de una pensión pública.

Certificado integral de pensiones

2. También puede conseguir esta información a través del servicio de la Sede Electrónica denominado “Certificado integral de prestaciones”. Este servicio le permitirá conseguir la información en cualquier momento y a cualquier hora a través de certificado electrónico, usuario y contraseña, Cl@ve o SMS para los que no cuenten con los anteriores sistemas de registro. Para acceder solo es necesario aportar el DNI, número de teléfono móvil y fecha de nacimiento. Una vez rellenados todos los campos, el sistema le enviará a su teléfono móvil un mensaje SMS con un código para acceder al certificado.

Este servicio permite obtener, en un único documento, certificados sobre las pensiones percibidas según la información existente en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Se puede obtener un certificado resumen, de importes desglosado, sin importes, de IRPF, y de revalorización, o en su caso, el de pensiones en baja suspendidas, el certificado negativo de pensionista o para el beneficiario de deducciones.

3. Si no dispone de ninguno de estos medios, para solicitar el certificado acreditativo de que se percibe o no pensión de la Seguridad Social, tiene a su disposición un formulario denominado “Solicitud de certificados”. Una vez cumplimentado y firmado el formulario, puede ser enviado por correo ordinario o bien presentarlo en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

4. Si reside en el extranjero y no dispone de certificado digital, puede obtener directamente el certificado a través de la Dirección Provincial del INSS que gestiona su pensión.

Cómo conocer el estado de su prestación

Si además ha pedido una prestación y quiere conocer el estado de su solicitud hasta que se resuelva, tiene dos vías para consultarlo: