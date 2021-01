El comercio electrónico en 2021: el año de las alianzas y la última milla

Dado que veremos una apertura completa en los próximos meses, los compradores volverán con fuerza a sus centros comerciales, mercados y tiendas de proximidad para muchas de sus compras.

No obstante, es poco probable que los consumidores abandonen por completo su actividad digital, dado que ahora se sienten mucho más cómodos al realizar transacciones en internet. Por lo que seguiremos viendo cómo se acelera el eCommerce en el B2B a imagen de la experiencia de usuario adquirida en el B2C, trabajando de forma remota e implementando nuevas áreas de productividad generadas por la acelerada digitalización experimentada.

Se conectarán startups y gigantes, y no tan gigantes, de la industria. Y con ello se abrirán oportunidades importantes para todas las partes interesadas:

Los gigantes aprenderán de las startups más innovadoras y ágiles e implementarán capacidades digitales que mejorarán la vinculación de sus clientes a su red física ayudando a que su marca sea percibida como dinámica y digital. Los grandes de la industria buscarán nuevos huecos no solo para frenar la entrada de Amazon sino para fortalecerse en huecos aún no consolidados como son por ejemplo la cadena de suministro y en especial en la logística.

Veremos a El Corte Inglés activar una nueva filial independiente dedicada a la logística para terceros utilizando la red de 50 almacenes centrales y regionales como fue publicado la última semana de 2020. Mercadona seguirá con la optimización y extendiendo geográficamente su amplia red logística, igualmente veremos a Carrefour Market como sede logística de proximidad y la introducción de los nuevos modelos económicos rurales de la mano de las plataformas logísticas como pudieran ser las de Seur Frío, DHL etc.

Otros jugadores, como las empresas de bienes de consumo más pequeñas que no trabajaban tan de cerca con las plataformas, logísticas o de eCommerce, lo harán ahora. Las plataformas de mayor tamaño se esforzarán por ofrecer más a los consumidores y considerarán la posibilidad de incorporar a más pymes minoristas.

Precisamente, si realmente queremos sobrepasar los números del eCommerce que tenemos en crecimiento en este momento, no podemos depender simplemente de la electrónica de consumo y tenemos que aprovechar las oportunidades abiertas en el eCommerce minorista abierto durante 2020. La mayoría de los proveedores, especialmente los más pequeños, no están acostumbrados a realizar entregas en períodos de tiempo específicos. Pero dado que esa es la promesa hecha al cliente, deberá cumplirse. Asegurar que los proveedores entregan a tiempo, entre otras promesas de mejor experiencia, será una tarea difícil y necesitará de nuevas integraciones.

Las startups mejorarán al integrar sus servicios su credibilidad y reconocimiento de marca, obteniendo así acceso a nuevos clientes en su lucha por su necesaria posición de liderazgo.

Glovo ya ha entrado con fuerza en este modelo con SuperGlovo por ejemplo en ciudades como Barcelona o Madrid o con sus acuerdos logísticos de última milla con Carrefour, Dia, Subway, Cepsa, Naturgy, etc. Nuestro anteriormente desorganizado mercado minorista buscará también aprovechar las iniciativas generadas con los 140.000 millones de euros de los fondos Covid-19 para consolidar su inversión y presencia digital.

En la India, Delhivery logró construir una red de paquetería pocos años después de su creación en 2011 y hasta ahora ha recaudado alrededor de 935 millones de dólares en fondos. La compañía pasó de proporcionar entregas rápidas de comida a la logística de comercio electrónico y ha entregado más de 550 millones de envíos hasta ahora. Además de operar una red de paquetería exprés, la compañía tiene 75 centros logísticos (con más de 4 millones de metros cuadrados de espacio) en toda la India, su propia flota ofrece servicios de carga completa y de carga incompleta, así como una red transfronteriza de agentes.

Delhivery también ha creado sus propias capacidades tecnológicas, por ejemplo, a través de su plataforma de gestión de transporte interna y sus interfaces de gestión y reserva de carga Optimus y Orio.

Xpressbees es otra startup India de entregas que se especializa en comercio electrónico y entrega más de 60,000 envíos por día. La compañía se enfoca en la entrega en el mismo día y al día siguiente y ha reunido más de 160 millones de dólares en fondos (incluida una inversión de Alibaba) desde su establecimiento en 2015.

Encontramos ejemplos interesantes en otras geografías en Alibaba con CiaoNao o 4PX Express, que se estableció en Hong Kong en 2004 y ya emplea a 1.500 personas en 50 ubicaciones y ofrece servicios de comercio electrónico transfronterizo centrados en China a un gran número de comerciantes.

El crecimiento en 2021 en el comercio electrónico vendrá de la mano de un mejor uso de la tecnología y el uso de los datos a escala. No nos hace falta una economía planificada como la China donde nació la iniciativa “Internet+” de la mano de su presidente Xi JinPing promoviendo la integración de la logística y del comercio electrónico. Las fuerzas del mercado actúan ya en España en este sentido.

Los consumidores tienden a centrarse en un grupo reducido de aplicaciones (normalmente 3) incluso si han descargado decenas. A menos que la marca sea excepcionalmente fuerte, es posible que no atraiga el espacio mental necesario y, por lo tanto, no tendrá más opción que asociarse con otras aplicaciones o plataformas empujando a la formación de nuevas asociaciones entre minoristas en línea y fuera de línea para crear canales con servicios omnicanal y no solo en la logística. El desarrollo de las marcas se moverá irremediablemente este 2021 en ambos sentidos.

La continua evolución de las grandes plataformas B2C de comercio digital como son las de El Corte Inglés, PC Componentes, Decathlon, Leroy Merlin, Carrefour, Mercadona, Día, Zara, etc. y de la mano de plataformas logísticas con mayor proyección. también veremos la entrada de nuevos jugadores, pequeños y grandes, viendo en el mercado mucha más competencia y competitividad para beneficio del consumidor y con menores posibilidades de un monopolio o duopolio. 2021 será el año de las asociaciones.