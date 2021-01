España pedirá compensaciones a la UE si Biden no levanta los aranceles a agricultores y ganaderos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a la Comisión Europea que estudie compensar a los productores afectados en el caso de no lograr el levantamiento inmediato de los aranceles que Estados Unidos aplica a algunos productos agroalimentarios europeos, como el vino o el aceite. “Pediré que se negocie cuanto antes su eliminación y que, si no fuera así o no fuera inmediata esa eliminación, se estudien compensaciones para los productos afectados”, dijo Planas en una declaración difundida en el marco de una videconferencia de ministros europeos de Agricultura donde se habló del tema.

El ministro dijo que España pedirá a Bruselas “que acelere los contactos con la Administración norteamericana para hacer desaparecer lo antes posible todo lo que se refiere a esos aranceles que injustamente, desde el mes de octubre de hace dos años, gravan al conjunto de productos agroalimentarios”. Afectan, recordó, “al aceite de oliva, al vino, a la aceituna de mesa y otros productos muy significativos de la exportación agroalimentaria española”. Planas habló de los temas principales de la reunión, que incluye una presentación de un estudio de impacto sobre el efecto acumulativo de los acuerdos comerciales que están negociándose actualmente. “Esperábamos que hubiera estado listo el informe de la CE (...) pero no fue así”, lamentó Planas.

Medidas postBrexit

En el contexto de los acuerdos, se refirió al “éxito” de la situación tras el Brexit “desde el punto de vista del tráfico y el comercio agroalimentario”, ya que “no tenemos aranceles para exportar nuestros productos a Reino Unido”, algo que “para España es muy importante”, al exportar cada año productos agroalimentarios por valor de más de 4.000 millones de euros. No obstante, el ministro pidió “seguir muy de cerca todos los trámites aduaneros, desde el punto de vista de los certificados de exportación e importación y todo lo relativo a los trámites administrativos para ver de qué modo afectan a la normal relación comercial con Reino Unido” y ver qué medidas adoptar. En relación con las negociaciones en curso para un acuerdo comercial con Australia y Nueva Zelanda y las que se llevan a cabo para la revisión de los acuerdos con Chile e Indonesia, Planas dijo que llamará la atención “sobre la necesidad de preservar en nuestras ofertas los intereses de nuestros agricultores y ganaderos para que no se vean perjudicados”.

Reforma de la PAC

Sobre la reforma de la PAC, pendiente aún de un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, opinó que el pacto entre las instituciones debería diferenciarse “muy poco” del logrado por los ministros de Agricultura, que calificó de “buen acuerdo”. Valoró en ese contexto algunas enmiendas introducidas por la Eurocámara, como la que “incluye la aceituna de mesa en los productos para los que sea posible un almacenamiento privado” y de “medidas de mercado para poder llevar a cabo una alerta más temprana en relación con las distorsiones” que se puedan plantear. No obstante, dijo que llamará la atención “pero en sentido negativo” para evitar la adopción de algunas enmiendas que “pretenden establecer junto a los objetivos de referencia de la nueva PAC para los planes estratégicos nacionales algunas medidas basadas en la antigua filosofía” de la Política Agrícola Común. También consideró que “introducir medidas en relación con objetivos y requisitos significa una doble capa de control que haría muy difícil la gestión de la PAC”.