Manuel Giménez: “Los empresarios como ustedes están haciendo realidad que Madrid sea el corazón económico de España”

Las pymes representan el grueso del tejido empresarial español. Precisamente por ello, han sido las más castigadas durante la pandemia y también las que han demostrado mayor fortaleza para sortear las piedras del camino y liderar la recuperación en tiempos de crisis. LA RAZÓN quiso reconocer su labor, y la de otras tantas empresas, que con su dedicación y su apuesta por la innovación contribuyen a hacer de la Comunidad de Madrid la región más prospera de España, durante los Premios Pymes Comunidad de Madrid concedidos a 16 compañías.

Así lo reivindicaron con su presencia Manuel Giménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid; Andrés Navarro, consejero delegado de LA RAZÓN y Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN. Las empresas galardonadas en estos premios son el mejor exponente de ello. Estas fueron: Coface, Cloverty, Farmacias Trébol, Einsa, Carrier Transicold España, Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi, Promega Biotech Ibérica, Movianto, Spring GDS, Mcland, Nein PG, Herrero Brigantina, Grupo Inmobiliario Financiero Redpiso, Laboratorios Combix, Everyone Plus y Exclusive Network.

El evento tuvo lugar ayer, miércoles 3 de febrero, en el Hotel Meliá Avenida de América (Madrid). El periodista y presentador del evento, Roberto Brasero, se encargó de dar la bienvenida a los premiados: “Los que habéis conseguido revertir la situación y de un pronóstico tan deprimente habéis logrado un ejercicio halagüeño y positivo sois desde luego merecedores de estos premios y del apoyo, no de la región, sino de toda España”. “Cada uno en vuestro campo os habéis distinguido por un esfuerzo de emprendimiento y de adaptación a las dificultades, por una capacidad de innovación para ofrecer herramientas a la nueva sociedad surgida de la pandemia. La economía postcovid requiere de unos nuevos servicios, de unos productos innovadores a la medida de esta realidad nueva que va forjando, y de profesionales y empresarios capaces de liderar el cambio que requiere los tiempos que nos están tocando vivir. Los galardonados esta noche sois el mejor exponente de ese buen hacer”, subrayó el presentador de Tu tiempo en Antena Tres.

El compromiso con la protección de la salud en esta crisis sanitaria fue uno de los pilares de la entrega de premios y quedó demostrado durante el evento. Los invitados fueron llegando de manera escalonada, evitando así aglomeraciones, y respetando el uso obligatorio de mascarilla. A todos ellos se les midió la temperatura y permanecieron durante toda la gala sentados en mesas de 3 o 4 asientos entre los que se respetaba la distancia de seguridad y donde contaban con gel hidroalcohólico para mantener las manos desinfectadas en todo momento. Los premios fueron entregados por Manuel Giménez y Francisco Marhuenda. Además, cada vez que un galardonado hacía una intervención, el atril y el micrófono eran desinfectados.

Motores de la recuperación

Antes de comenzar la entrega de los premios, Roberto Brasero dio pasó al director de este periódico, que fue el encargado de hacer el discurso de apertura. Francisco Marhuenda comenzó su intervención reconociendo la importancia de la capacidad de adaptación ante situaciones tan inesperadas como un estado de alarma y para ello tomó como ejemplo a LA RAZÓN. “Los periódicos somos un buen termómetro de la economía de una nación. Cuando sufrimos en publicidad significa que toda la economía está yendo mal. Ustedes tienen el premio que les corresponde al esfuerzo por todo lo que están haciendo por la economía española, por sus empresas y por la gente que trabaja con ustedes”, remarcó. Francisco Marhuenda expresó su orgullo por Cataluña, su tierra natal, donde ser empresario siempre ha sido un valor muy importante. “Es una actividad fundamental. ¿Y qué quieren los empresarios? Que las empresas crezcan. Los directivos de empresa son gente volcada en conseguir crear riqueza para el país”, continúo diciendo.

Por ello, entregar los Premios Pymes Comunidad de Madrid, dirigidos precisamente a las pequeñas y medianas empresas que componen el tejido empresarial básico de España, resulta una ocasión especial, expresó el director de LA RAZÓN. “Las pymes salieron en la anterior crisis a intentar vender servicios, vender productos y a cambiar las líneas de actividad, porque un empresario se adapta. A ustedes les define la eficiencia, la innovación, la gestión y la calidad”, defendió. “Estos son unos premios de liderazgo, liderazgo como el de la Comunidad de Madrid. Me gustaría decir que todas las comunidades autónomas de España son motores de la economía. Este debería ser el reto para todos”, apostilló Marhuenda. “Por ello, hay que pedir a los gobiernos que creen el marco de seguridad jurídica, de incentivos y de previsibilidad para que las empresas sigan creciendo, ya que la economía funcionará gracias a ustedes”, concluyó Marhuenda.

Colaboración público-privada

El emprendimiento, la innovación y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado también fueron rasgos comunes a destacar entre los discursos de los premiados. Buena parte de ellos juega un papel esencial en la lucha contra la pandemia y, por ello, quisieron mandar un mensaje de aliento para animar a todas aquellas empresas que pese a las dificultades, han puesto su granito de arena para contribuir a que esta crisis sanitaria acabe los antes posible. Pero estos retos no se pueden superar sin la ayuda de las instituciones. Por ello, el presidente y administrador único de Nein PG, Pedro González García, aprovechó su intervención para solicitar a todas las Administraciones que creen las condiciones idóneas para facilitar el desarrollo empresarial. “La finalidad es clara, no desincentivar la inversión privada”.

Manuel Giménez tomó el testigo de ese discurso durante su intervención. A su entrada en la gala, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid recordó que el 99,7% de las empresas y autónomos que hay en Madrid son pymes. “Intervenir después de ustedes me da la oportunidad de escuchar a mucha gente que sabe de lo que habla “, comenzó diciendo Giménez en el discurso de cierre de la gala.

Salud y actividad económica son compatibles

“Cojo el guante de Pedro, que pedía a los políticos que hagan más fácil la gratificante y ardua tarea de levantar una empresa. Ese es un trabajo que en la Comunidad de Madrid nos estamos tomando muy en serio. Lo primero que hemos intentado hacer este año es dejarlos trabajar. No he encontrado evidencias que nos condujeran a concluir que aquellas regiones donde se mantenía cerrado el comercio y la hostelería, casi llegándola a demonizar o culpabilizar, obtuvieran resultados mejores en términos del bien único y supremo que era preservar la salud. En consecuencia, hemos decido que no se podía interrumpir la actividad económica porque era compatible con la protección de la salud”, defendió frente a la falsa dicotomía que se ha creado.

“En segundo lugar, hemos tratado de acompañaros con ayudas. En el caso de la Comunidad de Madrid, hemos pasado de 20 a 85 millones de euros de ayudas directas para autónomos que se comprometían a hacer lo que más le gusta a los autónomos, que es seguir funcionando. Por su esfuerzo y quizás ayudados por el Plan Impulsa ahora tengamos 2.000 autónomos más que al inicio de la crisis en la Comunidad de Madrid”, continuó diciendo. En cuanto a los Erte, la región ha aumentado de 60 a 90 millones de euros las ayudas a la contratación y a la recuperación de trabajadores del Erte y también se ha habilitado una línea de 30 millones de euros de ayudas directas llamadas el Plan Pyme.

Ahora el reto de la Comunidad es seguir ayudando. Para ello, Manuel Giménez señaló que esperan poder tener pronto un acuerdo para la aprobación de presupuestos. Estos recogen 235 millones de euros en ayudas directas y hasta 600 millones para ayudas a la internacionalización, a la transformación tecnológica, a la importación, al desarrollo, “a la innovación en definitiva”, subrayó. Para lograr que las empresas sigan creciendo y naciendo, también se deben eliminar los obstáculos burocráticos. En este sentido, “desde la Consejería de Economía hemos propuesto una ley de mercado único que abre Madrid a cualquier empresario y autónomo que esté instalado en España para que ofrezca aquí sus bienes y servicios sin ningún trámite adicional”, declaró ante los premiados. Por este motivo, Manuel Giménez lanzó un mensaje claro: “Ustedes no tienen que estar perdiendo su tiempo en eso. Ustedes tienen que estar innovando, exportando, generando valor y haciendo realidad que Madrid sea el corazón económico de España”.