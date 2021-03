Carrefour recrudece la guerra de precios en los supermercados con bajadas en 1.600 productos

La guerra de precios de algunos vislumbraran en los supermercados comienza a escalar de nivel. La compañía francesa Carrefour ha anunciado hoy la bajada de los precios de más de 1.000 productos de su marca y la rebaja en otros 600 artículos de marcas propias y nacionales a 0,99 euros. “Estos ahorros se concentran sobre los artículos de mayor importancia para el consumidor; es decir, aquellos que hemos detectado como más sensibles en sus compras”, según ha destacado la compañía en un comunicando. Las rebajas, añade la firma, se aplican tanto para productos de alimentación envasada, como frescos y de no alimentación (limpieza e higiene).

El director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, ha explicado que “en 2020 iniciamos una estrategia para facilitar el ahorro a todas las familias, que continuará durante el presente ejercicio conscientes de la importancia que en estos momentos tiene el precio para el consumidor español”. El grupo francés asegura que el cliente es el eje central de su estrategia y que, por ello, desarrolla una política comercial competitiva que da respuesta rápida a todas las demandas del consumidor ofreciendo siempre el mayor surtido con los mejores precios del mercado.

Consumo disparado en 2020

El sector del gran consumo vivió un año 2020 muy atípico por el coronavirus, con un incremento de ventas del 6,4%, hasta los 95.000 millones de euros, según datos de Nielsen. Sin embargo, una vez que la fase más dura de la pandemia que llevó a los confinamientos y a que las ventas de los súper se disparasen parece que ha pasado, los expertos creen que la facturación del sector se normalizará este año. Y ante esa expectativa, algunas compañías han comenzado a moverse para tomar posiciones y no perder, e incluso ganar, cuota de mercado utilizando como herramienta principal los precios, como adelantó la consultora Kantar. Las hostilidades las desataron las cadenas alemanas Lidl y Aldi. La primera anunció a mediados de febrero bajadas de precios permanentes en más del 15% de su surtido. Estas rebajas, según la cadena, ya se aplican en más de 360 productos, llegando en algunos casos a alcanzar hasta un 50%. Su intención es hacerlas extensivas a otros artículos de su surtido en las próximas semanas.

Aldi ha ido más allá que su rival germana. La compañía busca posicionarse por precio en el mercado español asegurando que, según sus propios datos, el coste de sus productos había bajado un 0,75% en 2020 respecto al año anterior gracias al hecho de que la mayor parte de su surtido, el 86% de casi 2.000 referencias, son de marca propia.

Tanto Lidl como Aldi abanderan en este momento el denominado como “hard discount” en España. Pero la presión que ambas compañías ejercen sobre los precios podría ser todavía mayor puesto que en el horizonte aparece un nuevo competidor que amenaza con recortarlos todavía más: Mere. La cadena de supermercados rusa, que prevé llegar este año a España, ha asegurado que ofrecerá productos entre un 10% y un 20% más baratos que sus competidores. Para hacerlo, sus establecimientos tendrán poco personal, tratarán de obtener mercancía en formatos más grandes para intentar vender más barato y los productos no será expuestos en estanterías o mostradores, sino que se venderán directamente en palés.

Por el momento, el gran dominador del mercado, Mercadona, no ha hecho movimiento alguno. La cadena valenciana asegura que su estrategia “Siempre Precios Bajos” es ya un reflejo de su apuesta por ofrecer siempre los mejores precios a sus clientes. Añade, además, que no va a entrar en batallas promocionales ni ofertas en el medio plazo que no benefician al sector agroalimentario.