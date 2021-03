Si sufro una estafa o robo de mi tarjeta, ¿el banco me devolverá el dinero?

No encontrar la tarjeta de crédito en la cartera y ver cargos desconocidos en nuestra cuenta es un mal trago que nadie quiere experimentar, aunque ocurre de manera habitual. Durante 2018 se registraron algo más de un millón de operaciones fraudulentas con tarjetas, por un importe de 88 millones de euros, según la “Memoria anual sobre la vigilancia de las infraestructuras de los mercados financieros” del Banco de España. Teniendo en cuenta el número de tarjetas en circulación en España y las operaciones realizadas de media por tarjeta, las cifras anteriores suponen 1,4 operaciones fraudulentas al año por cada 100 tarjetas, por un importe de 74 euros. Si se ve envuelto en una de estas situaciones, la Ley de Servicios de Pago limita la responsabilidad del titular en caso de que sufran un uso fraudulento de sus tarjetas.

Robo o pérdida

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que si el fraude se produce como consecuencia del robo o pérdida “el usuario es responsable por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la pérdida, pero por una cuantía limitada a un máximo de 50 euros salvo culpa o negligencia grave”. Es decir, si pierde o le quitan la tarjeta y sacan dinero o la usan en compras, solo deberá pagar, como mucho, ese dinero. Por ejemplo, si le estafan 300 euros, el banco le devolverá 250 euros. No obstante, si usted había comunicado al banco el robo, ya había solicitado la cancelación de la tarjeta y justo después se produce la estafa, la entidad deberá devolverle la totalidad del dinero robado, aclara el comparador financiero Helpmycash.com.

Copia o duplicado de la tarjeta

En los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, el banco deberá deberá devolver de inmediato el importe total de la operación no autorizada, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad. Esto se debe a que el afectado es incapaz de conocer de ninguna forma si está siendo víctima de fraude. Es decir, tanto si avisa al banco antes o después de sufrir cargos desconocidos a su tarjeta, la entidad tendrá que devolverle la totalidad del importe robado.

Compras online

Si ha comprado en páginas web con su tarjeta, “se aplicará la misma lógica que con los robos o duplicados de tarjeta”, explica Helpmycash.com. No obstante, el banco solo le devolverá las cantidades perdidas si no cometió negligencias. Por ejemplo, si compró en webs fraudulentas se entenderá que la responsabilidad ha sido suya por no verificarlo. Además, si ha realizado la compra con la doble autenticación, según la nueva normativa PSD2, el banco entiende que esa transacción se ha realizado de forma consciente, añade el comparador financiero.

¿Cómo reclamar el dinero estafado?

OCU indica que el primer paso es comunicar la ocurrido al banco. Lo puede hacer por teléfono, ya que todas las entidades emisoras de tarjetas tienen teléfonos las 24 horas para comunicar estas incidencias. A continuación, si se trata de un robo o lo sospecha, deberá denunciarlo en comisaría. La entidad deberá hacerse cargo de las cantidades defraudas, tal y como se ha explicado antes, e ingresarlas en un periodo habitual de 24 horas. En caso de que el banco no quiera cumplir con su responsabilidad, deberá reclamar ante el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad. Por último, si pasa un mes sin contestación o si la solución no es satisfactoria, se podrá reclamar en el Departamento de Conducta de Mercado.