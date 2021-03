El Gobierno deja a dos millones de pymes fuera de las ayudas directas

El plan de ayudas directas anunciado y aprobado por el Gobierno, que llegaba como tabla de salvación de cientos de miles de empresas, se ha convertido en una nueva piedra en el zapato de Pedro Sánchez y un factor más de indignación entre los empresarios y autónomos, que reclaman un cambio de criterio para otorgar estas ayudas. Así se lo ha vuelto a transmitir la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que hoy ha denunciado que, según están planteados los requisitos del plan gubernamental, más de dos millones de pymes quedarán excluidas por culpa de los requisitos sectoriales establecidos.

Según un estudio publicado hoy por esta patronal, las pymes se han encontrado con serias dificultades para poder alcanzar estos fondos de ayuda financiera a fondo perdido y han mostrado su preocupación por los plazos, por la inconcreción de las cuantías que recibirá cada empresas, además de su indignación por la exclusión de decenas de sectores de los listados de pertenencia al CNAE para dirimir la elegibilidad de las empresas. Denuncian que no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico que han sufrido durante la crisis. Asimismo, excluye a cientos de miles de compañías que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, “no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad”, sostienen fuentes de Cepyme.

Según el análisis que ha realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el requisito de pertenencia a una serie de ramas de actividad concreta limita el acceso a las ayudas al menos a un 47% de las empresas, que se materializan en 1,5 millones de las más de 3,4 millones de empresas registradas. Sin embargo, el resto de requisitos administrativos elevaría el número de pymes excluidas por encima del 53%, es decir, unos dos millones, que se quedarían fuera de las ayudas directas por no estar incluidas en alguno de los 95 sectores incluidos -de los casi 500 existentes- en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que se han establecido en el real decreto aprobado.

“El requisito sectorial tan solo es uno de los tres grandes requisitos para optar a las ayudas. La otorgación de ayudas directas incluye unos requisitos que dejan fuera a una parte importante del tejido empresarial no solo por la selección de sectores”, ha avisado Cepyme, que recuerda que el requisito de la determinación de solvencia a través de la no declaración de pérdidas en 2019 “podría dejar fuera a todavía un número mayor de empresas, pese a no ser criterio determinante para conocer la viabilidad de una empresa”. Y a todos estos requisitos habría que sumar la acumulación de un 30% de pérdida en 2020 para acceder a estas ayudas.

Según han explicado a LA RAZÓN, en el Gobierno parecen no haber valorado realmente el funcionamiento de las empresas y su evolución, ya que muchas ellas “afrontan procesos de expansión que suelen declarar pérdidas los primeros años” y los actuales requisitos les dejarían fuera. Según datos del propio Banco de España, el 33,2% de las empresas registraron números negativos en 2019, de las que casi la totalidad (96%) eran pymes y nueve de cada diez eran microempresas.

Por comunidades, en Madrid casi el 60% de las empresas no tendrían acceso a estas ayudas, casi el mismo dato que en Cataluña, donde el 56% de las compañías no podrían acceder a estas por no pertenecer a los CNAE específicos. Navarra cerraría el podium con el mismo porcentaje que la región catalana.