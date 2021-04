Aldi sorprende con unos AirPods por menos de 10 euros

El supermercado germano vuelve a la carga en clara competición con Lidl. Si hace unos meses fue el otro supermercado alemán el que lanzó unos auriculares tipo “AirPods” por menos de 20 euros, Aldi ha abierto la veda con estos auriculares totalmente inalámbricos que salieron a la venta en sus centros físicos el pasado fin de semana.

Cada vez es más recurrente que los supermercados de alimentos vendan algo más que productos de alimentación y en eso llevan ventaja supermercados como Carrefour, Lidl o Alcampo. Aunque los supermercados como Lidl o Aldi no suelen vender productos tecnológicos, cada vez es mayor su presencia en este tipo de artículos puesto que en más una ocasión se convierten en auténticos éxitos de ventas. Nos tienen acostumbrados a ser “boom” en pequeños electrodomésticos, ropa o productos que tienen que ver con algún hobby, pero cada vez es más su presencia en otro tipo de productos que suelen ser más caros y que los supermercados como Aldi “revientan” los precios.

Auriculares inalámbricos

Los AirPods “low cost” más baratos del mercado

Los auriculares inalámbricos se han convertido en toda una revolución, todas las grandes superficies tienen los suyos propios, eso ha convertido a este pequeño producto en un super ventas cada vez que sale uno al mercado. Estos auriculares sin cables son el accesorio imprescindible ahora mismo, puesto que gracias a sus ventajas los modelos de auriculares con cable se han quedado obsoletos. Los auriculares inalámbricos ofrecen una mayor libertad de movimientos, tanto si usted los quiere utilizar para ir por la calle o hacer deporte, como si los necesita en casa, ya que debido a la pandemia que estamos viviendo el teletrabajo ha hecho que estos auriculares sean una necesidad puesto que las videollamadas y las reuniones se han convertido en parte de nuestro día a día.

Por supuesto, como casi todos los auriculares de este tipo , los que ha puesto a la venta Aldi incluyen un estuche de carga con sensor magnético. Según se especifica en la web del propio supermercado es alcance de estos auriculares es de 10 m. Tienen una conectividad Bluetooth 5.0 para proporcionar una conexión estable con el teléfono móvil, tablet y cualquier dispositivo compatible con el que los quiera enchufar.

Auriculares inalámbricos

Si le tenemos que poner un “pero” a estos auriculares es el tiempo de carga, puesto que es de 40 min por auricular, y 60 min si lo hacen dentro de la carcasa. Pero francamente por el precio que salen a la venta es verdaderamente un mal menor. El tiempo de uso de los auriculares es de 3 a 4 horas y por supuesto entre las funciones a destacar de estos auriculares además de la de poder recibir llamadas por ambos auriculares, el asistente de voz y por supuesto la reproducción de música.

Aldi ha puesto a la venta estos auriculares inalámbricos en tres colores: blanco, negro y rosa. Y podemos asegurar que dado que la cadena alemana de supermercados no vende a través de su web , este producto será un auténtico éxito de ventas y no creemos que queden muchos en las tiendas físicas. Corra si se quiere hacer con uno de ellos y acérquese a cualquier Aldi que tenga cerca porque no durarán mucho en el gran bazar.