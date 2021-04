El Gobierno limitará a tres años las plazas de interinos y anuncia más empleo público

El ministro de política territorial y función pública, Miquel Iceta, ha anunciado que el Gobierno invertirá 1.000 millones de euros de los 4.000 millones del componente 11 del Plan de Recuperación del Gobierno para reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas. De estos, 970 millones se entregarán directamente a las comunidades autónomas y entidades locales, y 30 millones los gestionará directamente el Ministerio.

Iceta ha culpado a las políticas de austeridad de que, entre 2012 y 2015, las tasas de reposición de plazas fueran del 0%, lo que hizo que se elevara la contratación de personal interino, aunque ha reconocido que la situación es anterior: “Me he encontrado a personas que me dicen que llevan 20 años de encadenamiento de contratos temporales, muchos de ellos incluso en la misma plaza”. También ha admitido que la tasa de reposición del 100% contemplada en los actuales Presupuestos Generales del Estado no resuelve la situación. “En la Administración General del Estado la temporalidad es del 8% frente a ratios que superan el 30% en el autonómico, concentrados en la Salud y Educación, y en los ayuntamientos del 13%. Aunque cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en determinadas circunstancias, Si una persona realiza en la administración una función permanente lo normal es que lo realice desde un contrato fijo”.

Por eso, Iceta ha anunciado en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado que se reducirá la tasa de temporalidad con la reforma el estatuto básico del empleado público para que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por trabajadores sin contrato fijo. En cuanto a la estabilización, se realizará un nuevo proceso para estabilizar al personal interino. El objetivo, es que la tasa de temporalidad deba quedar en el 8%.

Iceta ha recordado que en 10 años el 51% de los funcionarios se jubilará y el 12% del personal tiene menos de 40 años, lo que da una idea de la necesidad “de captar talento y reforzar las estructuras” del Estado. En este sentido, ha avanzado que trabaja en un plan de captación del talento, que se prevé presentar en antes del verano, para promover que la Administración Pública sea “atractiva” para los jóvenes tanto dentro como fuera de España. El ministro también ha defendido que se valoren ayudas para quienes quieren preparar una oposición, pero no puede permitírselo y que se trabaje en un modelo donde se valoren más las capacidades y menos el factor “memorístico”. De hecho, ha anunciado que en mayo presentará una reforma para que el acceso al sector público sea más ágil.

Además, en septiembre se llevará al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la AGE, que incorporará el puesto de directivo público profesional.