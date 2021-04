¿Piernas perfectas? Carrefour y Lidl te lo ponen fácil

Llega el buen tiempo, el sol, el verano está a la vuelta de la esquina y es hora de sacar a relucir las piernas escondidas estos meses de invierno. Si hay algo que tenemos en cuenta las mujeres, y también los hombres, es que con la llegada del calor y el buen tiempo hay que cambiar la ropa de invierno por una más fresquita, y nuestras piernas deben salir al aire libre y al sol. Para ello todos las grandes superficies sacan por estas fechas, cuando el sol ya calienta un poco más, y podremos dejar los abrigos y los pantalones largos a un lado, multitud de ofertas en depiladoras. Porque sí, el invierno nos hace “relajarnos” en nuestro cuidado personal y el verano saca a la luz todo aquello que podemos mantener oculto en la estación más fría.

Hay una gran cantidad de variedad de depiladoras en el mercado, tantas que no sabrá cuál es la que mejor le conviene, además con las nuevas tecnologías, algunas personas se decantan por esas depiladoras de luz pulsada. Pero si usted quiere ir a lo práctico, y sobre todo a lo barato pero no perder la calidad, Carrefour y Lidl le traen dos depiladoras baratas, y con marcas reconocidas que ahora mismo están a muy buen precio.

Depiladora Compacta Philips Satinelle Essential BRE285/00. Mujer depilándose las piernas

Depiladora Compacta Philips Satinelle

Carrefour tiene a la venta una depiladora compacta de la marca Philips , en concreto la Philips Satinelle Essential BRE285/00 con varios accesorios entre ellos un cabezal de afeitado, un cabezal con peine-guía de afeitado, un cabezal de recorte, otro de masaje y un peine-guía con perfilador para la zona del bikini. Además esta depiladora viene con un guante exfoliante , un cepillo de limpieza y una funda para guardarlo todo. No es resistente al agua pero el cabezal depilador es lavable para facilitar su limpieza. La depiladora compacta Satinelle de Philips tiene una luz opti-light que te permite perderte menos vello y lograr una depilación más eficaz. Además el uso del guante exfoliante que viene con la depiladora ayuda a evitar el crecimiento del vello subcutáneo después de la depilación.

Depiladora Compacta Philips Satinelle Essential BRE285/00 con varios accesorios

Esta depiladora tiene dos posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso y obtener un tratamiento de depilación más personalizado.

La depiladora compacta Philips Satinelle se puede adquirir tanto en las tiendas físicas del supermercado francés como en su página web , a un precio de 49,90 euros.

Braun depiladora 3 en 1 Silk-épil

Lidl también tiene de oferta una depiladora, en este caso se trata de la depiladora Braun 3 en 1 Silk-épil 3-440. La depiladora que está a la venta en el supermercado alemán elimina suavemente el vello desde la raíz para proporcionarte unos resultados duraderos y obtener una suavidad de hasta 4 semanas de duración. Va enchufada a la red eléctrica como la que se vende en Carrefour de la marca Philips y también dispone de 2 velocidades.

Esta depiladora también incluye varios accesorios de rasurado y recorte, ideales para zonas sensibles. Cuenta con un cabezal de masaje para las personas con la piel más sensible. Los cabezales de recorte y rasurado le permiten recortar y perfilar además las zonas más delicadas con una mayor comodidad.

Braun depiladora 3 en 1 Silk-épil 3-440

La depiladora de Braun que se encuentra ya a la venta en la página web de Lidl tiene un precio de 39,99 euros.

Ahora la decisión es suya, si necesita hacerse con una de estas depiladoras, o está pensando en renovar la que tiene en casa , no lo dude, actualmente hay muchas en el mercado y a unos precios que no podrá resistir, eso sí , el calor y las piernas “al aire” están a la vuelta de la esquina, no tarde mucho en hacerse con uno de estos aparatos. Puede ser un buen regalo del Día de la madre si usted no tiene otra cosa en mente ¿no es cierto?