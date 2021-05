Lidl y su nuevo aspirador antiácaros, el nuevo top del supermercado

La limpieza de la casa, ese sufrimiento diario que ahora en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir es aún peor. La ventilación de la casa, la desinfección de toda las zonas de nuestro hogar se han convertido en un ritual de nuestro día a día, eso no quiere decir que antes no existiera, pero ahora es más importante aún si cabe, el tener todas las superficies donde se va a estar, o cocinar , más limpias y desinfectadas.

Lidl siempre ha sido nuestro aliado con el tema de la limpieza en el hogar, sus robots aspiradores, planchas, y demás utensilios para que nuestra vida sea más cómoda y fácil, ya que todos sabemos que las tareas del hogar se pueden convertir en arduas y pesadas aunque todos sepamos que hay que hacerlas.

Para más inri, ya estamos en primavera, con lo cual los ácaros de polvo y pólenes campan a sus anchas en la calle y en nuestra casa, si a ello le añadimos que ahora por culpa del coronavirus tenemos más tiempo las ventanas abiertas en casa , hacen de ello un cóctel explosivo , el cual nos dará más de un quebradero de cabeza.

Olvídate del polvo en superficies difíciles de limpiar

El supermercado alemán ha lanzado en su página web un pequeño aspirador antiácaros que será la solución perfecta para poder hacer una limpieza a fondo de nuestros colchones y tapicerías.

El aspirador antiácaros 3 en 1 de Lidl elimina el polvo y las impurezas de camas, colchones y tapicerías de forma rápida y duradera. Tiene una potencia de 300 W y cuenta con 3 funciones: la que usa la lámpara desinfectante con rayos ultravioleta, un modo de aspiración y una función rodante y de golpeo.

Aspirador antiácaros 3 en 1 300 W de Silvercrest

Es de la marca Silvercrest y va enchufado a la red eléctrica. Su manejo es facilísimo gracias a su mango ergonómico y su peso que es poco más de un 1kg.

El nuevo aspirador antiácaros esteriliza las superficies más difíciles de limpiar , como colchones, tapicerías de sofás, fundas de cama, gracias a la luz ultravioleta que viene incorporada sin necesidad de añadir productos químicos. Además cuenta con una función de apagado automático. La luz ultravioleta se enciende solo al entrar en contacto con una superficies y si mantiene usted el interruptor pulsado simultáneamente.

El mini aspirador viene con un depósito desmontable y fácil de limpiar, además este aspirador no necesita bolsa e incluye 3 filtros lavable HEPA. El depósito de polvo tiene una capacidad de 125ml.

Este pequeño aspirador antiácaros será uno de tus productos preferidos, no ocupa mucho espacio, es fácil de manejar, no te dará pereza ponerte a desinfectar esas superficies que no sabemos ni por donde empezar y además tiene un precio fantástico, ya que lo podrás tener en tu casa solo por 39,99 euros. Solo tiene una pega, como pasa con muchos de los productos que vende Lidl es que se convierten en top ventas, y es que ahora mismo está agotado en su venta online, y no se encuentra por el momento en sus tiendas físicas, pero no pierda la esperanza, porque el supermercado alemán suele reponer sus productos más vendidos cada cierto tiempo, así que le tocará esperar a la nueva remesa, que seguro saldrá pronto a la venta.