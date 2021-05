Marcos de Quinto se burla de la “baja” de Díaz: “Cuando no se tiene costumbre, uno no puede ponerse a trabajar así, a las bravas”

Marcos de Quinto, ex diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha arremetido contra la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus problemas de salud. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha ausentado hoy de la sesión de control al Gobierno en el pleno de Congreso de los Diputados por prescripción médica. No obstante, su asesores han confirmado a LA RAZÓN que no padece la Covid-19, aunque han rehusado concretar qué problemas de salud aquejan a la vicepresidenta. La propia Yolanda Díaz ha subido a twitter un tuit esta mañana informando de que hoy debía suspender su apretada agenda: “Este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza”.

Minutos después, De Quinto, que es tendencia en twitter, se ha burlado de sus problemas de salud en la misma red social, twitter. Marcos de Quinto le ha deseado en un tuit pronta mejoría, al tiempo que se ha mofado de la capacidad de trabajo de Yolanda Díaz. “Cuando no se tiene costumbre, uno no puede ponerse a trabajar así, a las bravas, sin precalentar... porque luego vienen las lesiones. Mejórate, Yolanda!”

Es que, cuando no se tiene costumbre, uno no puede ponerse a trabajar así, a las bravas, sin precalentar... porque luego vienen las lesiones.

Mejórate, Yolanda ! https://t.co/npP3FLs5lJ — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 26, 2021

Con este tuit, que se ha convertido en viral, ha incendiado las redes sociales. De hecho, las respuestas no se han hecho esperar. Miguel Álvarez Peralta, profesor-investigador en @UCLM_es. escritor sobre #DemocraciaPixelada en@_infoLibre, le ha afeado la conducta. “El típico chistecito ‘cuñao’ del dueño del cortijo que llega pasao de coñac, la gracieta de quien no ha doblado el lomo en su vida y por eso nunca ha cogido baja. A todos nos la ha hecho algún día el dueño del bar, o el jefe en la oficina. Y todo el mundo lo ha odiado al instante”. A lo que Marcos de Quinto ha replicado: “Claro, tu, trabajando en la universidad, con tus vacaciones y chanchullos, sabes muy bien lo que implica trabajar de alto cargo durante 37 años en una multinacional norteamericana... sin apenas fines de semana ni vacaciones”. La polémica está servida.