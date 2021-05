González-Bueno: “No vamos a engañar a nadie, buscar la rentabilidad incluirá una revisión de la plantilla del Sabadell”

El nuevo plan estratégico 2021-2023 marcará las directrices de Banco Sabadell, pulidas por vez primera con el sello personal del nuevo Ceo de la entidad, César González-Bueno, que pretende “hacer una transformación ejemplar” de la entidad. Pero esta transformación ejemplar incluirá inevitablemente “salidas adicionales” de la plantilla, que se sumarán a las 1.800 aprobadas ya en su último plan de reestructuración -que permitió el ahorro de 140 millones de euros-. González-Bueno, en un encuentro con periodistas previo a la presentación del plan, eludió dar cifras concretas “hasta que se tengan sobre la mesa” y negó que “ahora mismo” haya algo concreto. Eso sí, puntualizó que la reducción de costes será fundamental para que el banco alcance el objetivo de rentabilidad sobre capital tangible (Rote), cifrado en el 6% en 2023, para unos beneficios en torno a 670 millones de euros. Lo que sí tiene clara es la fecha de aplicación: las salidas se decidirán en el último trimestre de este año y se empezará a ejecutar, “como muy tarde”, en el primero de 2022.

Tampoco duda sobre la cifra tope de reducción del gasto, situada en torno a los 100 millones de euros hasta el final del plan estratégico y, evidentemente, no bastará con ajustes presupuestarios y se incluirá la aplicación de un ajuste de plantilla, aunque en este caso la voluntariedad -como en el anterior- no está asegurada. “Tenemos claro que debemos buscar la máxima rentabilidad y por todas las vías posibles y no vamos a engañar a nadie reconociendo que también se incluirán medidas de revisión del número de trabajadores”. González-Bueno tampoco quiso concretar si el número de salidas estará en torno a las 1.200 como marcan esos 100 millones previstos -que salen de contener la base de costes en 2.900 millones en 2023, frente a los 3.000 millones con los que cerró 2020- si se comparan con las últimas salidas y su coste -1.800 personas por 140 millones-,

Lo que es innegable es el nuevo espíritu con el que pretende marcar su paso el nuevo Ceo de Sabadell, pleno de entusiasmo y de convencimiento para lograr “una transformación ejemplar” y hacer “un banco envidiable”, pese a que las directrices presentadas apuntan a conservadoras, según los analistas. “Hemos preferido presentar un plan realista, para posicionarnos con solidez más allá de 2023″. En ese momento, según sus previsiones, pretende alcanzar los citados beneficios en torno a 670 millones, con un Rote del 6%, un tope “ambicioso viniendo del 1,25%” alcanzado a cierre de marzo y en el plazo de apenas dos años y medio. “De otra cosa estaríamos ya hablando en los años 2024 o 2025, en los que se deberán plantear otro tipo de beneficios”.

González-Bueno fue especialmente incisivo para remarcar ante sus directivos y los periodistas presentes que el único negocio “irrenunciable” del banco es el español, lo que pareció abrir la puerta a posibles operaciones de venta de sus filiales internacionales. Pero González-Bueno dio un portazo de repente a esa opción, destacando que aunque no constituyen el núcleo imprescindible del perfil de banco, vaya a significar “que se vayan a vender”. Y puso el ejemplo de TSB. “No vamos a desprendernos de ellos ahora cuando nos ha costado tanto sacarlo a flote. No necesitamos desprendernos en este momento de ese negocio”. Tampoco de su proyecto en México, aunque nada dijo sobre si filial andorrana, por la que se negocia la venta de su 51% a Morabanc.

En su apuesta por el negocio casero -que cuenta con una penetración del 40% en la banca de empresas, principalmente pymes-, quiere reforzar su posición y aumentar su peso al albur de la llegada masiva de los fondos europeos de recuperación. Asimismo, pretende dar un empujón de digitalización a la banca tradicional y la conversión digital total al negocio de particulares, al menos en productos como con un modelo de negocio totalmente digitalizado préstamos al consumo, seguros, medios de pago y cuentas corrientes. Puede estar aquí unas de las claves sobre las posibles salidas de personal.

Con todo este arsenal de medidas preparadas hasta 2023, los analistas esperaban con expectación la reacción de los mercados, que no lo han recibido precisamente con palmas. Sabadell ha bajado un 6,54%, la mayor caída del Ibex 35 y la segunda de la Bolsa española junto a Fluidra (-2,54%) y ha cerrado la sesión en 0,6312 euros por acción. Pese a que los títulos de Sabadell se apuntan una revalorización en lo que va del mes de mayo de un 19,7%, durante 2021 lleva un 78,3%, la mayor subida del principal índice del mercado español -y europeo en términos porcentuales-, cierran la semana con un inquietante -3,25% global. Fuentes de la entidad han mostrado a LA RAZÓN su tranquilidad porque esta caída no puede vincularse a la credibilidad del plan sino a la “corrección de los mercados”, que esperaban que la apuesta del banco fuera “más agresiva” con los recortes planteados.