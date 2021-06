Estos son los bancos que cobran comisiones de mantenimiento en junio y cómo evitarlas

Casi todas las entidades parecen estar de acuerdo. Junio en el mes en el que cobran comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes a los clientes menos vinculados. Estas son los gastos que pagan los clientes de una entidad por el mantenimiento de su cuenta, por contar con un tarjeta o por realizar operaciones como transferencias o retirar dinero. Para librarse de ellas, los bancos exigen a sus usuarios que cumplan una serie de rigurosos requisitos, entre los que se encuentran domiciliar una nómina (con una cantidad mínima) o contratar seguros, préstamos o productos de inversión. Pero si falla en alguno de estos puntos tendrá que pagar su error con creces. Y es que junio y diciembre son los peores meses, ya que las entidades aplican el cobro de sus comisiones mensual, trimestral y semestralmente, ha concluido el comparador financiero Helmycash.com tras analizar 11 bancos.

Helpmycash.com también informa en su análisis de las comisiones que pagará según el banco del que sea cliente. Eso sí, solo si no cumple las condiciones de su cuenta bancaria, aclaran desde el comparador. Y desvela que “CaixaBank, que aplicará gastos el próximo mes de julio, y Bankinter serán las únicas de las entidades analizadas que no cobrarán comisiones el próximo mes”.

Ibercaja

Los clientes que incumplan los requisitos de su cuenta en Ibercaja serán los que más pagarán el próximo mes, ya que el precio de su comisión semestral es de 60 euros (120 euros anuales).

Abanca

Abanca es otra de las entidades que liquida sus comisiones por el mantenimiento de la cuenta de forma semestral, aunque esta entidad cobra algo menos (50 euros al semestre). Al año, el banco gallego cobra un total de 100 euros a los que incumplen las condiciones de su programa Cero Comisiones.

BBVA

BBVA, por su lado, empezará el 15 de junio a aplicar su nueva política de comisiones a los titulares de la Cuenta Va Contigo. Los clientes que incumplan las condiciones pasarán de pagar 100 euros al año a pagar 40 euros al trimestre, es decir, 160 euros anuales. “Afortunadamente, esta modificación no aplica a todas las cuentas del banco y los requisitos prácticamente no han variado, por lo tanto, la mayoría de los que no pagaban hasta ahora, tampoco lo harán a partir de junio”, subraya Helpmycash. Además, los titulares de la Cuenta Online Sin Comisiones podrán seguir disfrutando de una operativa gratuita como hasta ahora.

Sabadell, Unicaja y KutxaBank

Los clientes de la Cuenta Expansión, la más popular de Banco Sabadell, pagarán una comisión trimestral en junio de 30 euros si no cumplen las condiciones de la cuenta, al igual que los de Unicaja o KutxaBank. Los clientes menos vinculados de estos tres bancos pagarán el mismo importe, lo que supone al año un gasto de 120 euros.

Banco Santander

El Banco Santander aplica una comisión de 20 euros al mes desde inicios de este año a los clientes que no cumplen ningún requisito del nuevo programa Santander One. En total, los clientes del banco de Ana Botín pagan hasta 240 euros al año, el banco más caro junto con CaixaBank. Los clientes del banco rojo que sí están algo vinculados pagan 10 euros todos los meses y los que cumplen todos los requisitos no pagan nada.

Bankia

El banco recién absorbido por CaixaBank, cobrará su comisión mensual, que puede alcanzar los 14 euros si el cliente no cumple ninguna condición del programa Por Ser Tú. En total, Bankia cobra al año 168 euros por la comisión de mantenimiento de cada cuenta, siempre y cuando el cliente no cumpla ningún requisito. “Los clientes que, por ejemplo, sí tienen ingresos domiciliados, están pagando seis euros mensuales. Asimismo, los titulares de la Cuenta On tampoco deberán preocuparse por el cobro de comisiones”, aclara Helpmycash.

ING

Los clientes de ING con un saldo de 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja que no tienen sus ingresos domiciliados en el banco empezaron en abril a pagar cada mes 10 euros por el mantenimiento de la cuenta de ahorro y tendrán que pagarlos otra vez en junio.

Bankinter

Bankinter, de los bancos que aplican comisiones, es el que menos cobra anualmente, explican desde Helpmycash.com. Su comisión de mantenimiento es de 22,50 euros semestrales (45 euros anuales), aunque sin una fecha marcada en el calendario. “El banco cobra gastos seis meses después de la apertura de la cuenta bancaria si no se cumplen las condiciones. Por lo tanto, es posible que algunos clientes sí vayan a pagar el mes que viene, pero dependerá de cuando firmaron el contrato”, añaden.

¿Cómo evitar las comisiones?

Está claro que para dejar de pagar por una cuenta corriente solo hay dos opciones: cumplir las vinculaciones que exige la entidad o buscar otro banco o cuenta en el que estas sean más laxas o nulas. Si está muy contento con su banco y su cuenta siempre le queda la posibilidad de negociar una rebaja con la entidad, pero “si por esta vía es imposible esquivar los gastos, el cliente puede consultar si existe la posibilidad de cambiar de tipo de cuenta dentro de la misma entidad”, recomienda Helpmycash.com. Por ejemplo, Abanca ofrece su Cuenta Clara, una cuenta online sin comisiones y sin requisitos disponible tanto para ya clientes del banco como para nuevas altas.

Otra alternativa para los que no quieren o no pueden seguir pagando comisiones de mantenimiento es cambiarse a un neobanco o a una cuenta online de bancos tradicionales, que en la mayoría de los casos no tienen ningún tipo de coste.