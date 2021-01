¿Cuánto puede ahorrar en comisiones pasándose a las cuentas online?

Ahorrar es una necesidad en tiempos de Covid. Una fuente de gastos que puede recortar son las comisiones bancarias. Estas son los gastos que pagan los clientes de una entidad por el mantenimiento de su cuenta, por contar con un tarjeta o por realizar operaciones como: hacer transferencias, retirar dinero o ingresar cheques, entre otras. La cuantía de estas “comisiones en España pueden suponer hasta 240 euros al año si no se cumplen con los, normalmente, rigurosos requisitos de vinculación que los bancos tradicionales exigen para no cobrarlas”, explica Josep Garcia, cofundador de Mejor Banco. La alternativa más fácil para los clientes que no estén dispuestos a aceptar estas vinculaciones “es abrir una cuenta online, ya sea de neobancos o de cuentas online de los bancos tradicionales”, añade. Además, si opta por invertir las cantidades ahorradas, esta decisión puede llegar a generarle notables beneficios a largo plazo.

La plataforma web Mejor Banco ha realizado una comparación de las principales cuentas que ofrecen los bancos tradicionales en España en estos momentos. De esta manera, podrá comprobar cuál será el ahorro que puede alcanzar optando por una cuenta online.

Mantenimiento y tarjetas

La comisión de mantenimiento media de las cuentas se sitúa en una cifra cercana a los 130 euros, mientras que la comisión por la tarjeta de débito media es de 25 euros y 34 euros por la de crédito, señala el estudio. El coste mínimo de una cuenta corriente y una tarjeta ascenderá a 75 euros si no cumple las condiciones del banco. El máximo, según recoge Mejor Banco, serían 290 euros en el caso de CaixaBank. Las vinculaciones más habituales que exigen las entidades para que el cliente se libre de este gasto son domiciliar una nómina (con una cantidad mínima) o contratar seguros, préstamos o productos de inversión. Además, hay que tener en cuenta que los bancos pueden aplicar otras comisiones por realizar ciertas operaciones (por ejemplo transferencias), aunque buena parte de ellas son evitables.

Comisiones de mantenimiento y tarjetas

Comisiones por operaciones

Como señala el estudio de Mejor Banco, todos los bancos cobran una comisión por realizar transferencias si acude a la oficina. La comisión mínima media es de 4,60 euros, siendo BBVA quien cobra más (mínimo 8 euros), y CaixaBank y Sabadell son los más baratos, a 2 euros por transferencia. Este pago se puede evitar realizando las transferencias de forma online, a través de la banca electrónica de la entidad. Otras alternativas para enviar dinero sin ningún coste son Bizum o PayPal. Sin embargo, la cuenta de Ibercaja cobra una comisión 2,62 euros incluso por las transferencias online, algo que el resto de bancos no hacen.

Por otro lado, algunos bancos cobran por el ingreso de cheques y otros no. La comisión mínima media es de 1,27 euros siendo Santander la entidad que cobra más (mínimo 3,15 euros). Normalmente, esta comisión bancaria se aplica cuando el ingreso se hace por ventanilla, pero no si lo hace directamente desde el cajero.

Las entidades también cobran por sacar dinero en cajeros de otro banco. En ese caso, el cliente deberá asumir el 100% del coste de la operación y el precio final lo marcará la entidad propietaria del cajero del que saque efectivo. La única forma de evitar esta comisión es sacando dinero desde los cajeros que su banco permita usar gratis.

Si su cuenta se queda con saldo negativo, deberá pagar una comisión de descubierto. De media los bancos cobran un mínimo de 14 euros. A esto tendrá que sumarle un interés sobre el saldo negativo, cada entidad marca el TAE basándose en el interés legal del dinero, pero por ley este no podrá ser superior a 2,5 veces este interés legal del dinero. Además la mayoría de bancos también cobran por comunicarle que tiene saldo negativo. Esta comisión no es pequeña, de media le supondrá 35 euros. Kutxabank es la única entidad de las analizadas que no cobra por esto, explica Mejor Banco.

Comisiones operativas

Cuenta básica gratuita

Josep Garcia, cofundador de Mejor Banco, recuerda que una directiva de la UE establece que todo ciudadano de los estados miembros tiene derecho a acceder a una cuenta bancaria básica. En España, todas las entidades deben ofrecer una cuenta para colectivos vulnerables gratuita y se marcan 3 euros mensuales máximos de comisión para el resto de ciudadanos. Eso sí, para acceder a estas cuentas no deberá tener otra con ningún banco.

Pasarse a una cuenta online

Si no se ajusta al perfil que establece la directiva europea y tampoco está dispuesto a ceder ante los requisitos de las entidades, las cuentas online son la mejor alternativa para evitar las comisiones. Las cuentas en línea típicamente no cobran por las cuentas corrientes. “De hecho sorprende que muchas de las entidades analizadas en este estudio ofrecen también cuentas online gratuitas”, señala el informe de Mejor Banco. Entre los puntos en contra, destaca que los bancos online no suelen tener muchos cajeros por lo que estas cuentas pueden acabar saliendo caras si saca muchas veces efectivo. No obstante, por lo general, podrá sacar unas cuantas veces de cualquier cajero gratis. Por ejemplo, Openbank es un banco online de Grupo Santander que permite usar cualquier cajero del Santander y ofrece una cuenta sin comisiones ni condiciones.