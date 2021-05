¿El cargador del móvil consume electricidad si lo dejo enchufado?

Este 1 de junio entra en vigor una nueva estructura de la factura eléctrica para los usuarios de la tarifa regulada (PVPC) que premiará a aquellos que sepan trasladar actividades como poner la lavadora, el lavavajillas o planchar a las horas en las que la electricidad está más barata. Pero el cambio no depende solo de no poner a funcionar todos los aparatos eléctricos a la vez o durante las horas punta, sino que desconectarlos cuando no están en uso también es una conducta que le permitirá ahorrar en su factura eléctrica.

Aunque mantener los electrodomésticos en “stand by” puede parecer que solo genera un consumo residual, lo cierto es que supone el 10,7% de la energía que consumimos, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Entre impresoras, ordenadores de mesa, routers y otros aparatos que solemos mantener conectados a la red, surge la duda de si un cargador de móvil enchufado a la corriente gasta aunque no estemos cargando el móvil. Endesa da respuesta a esta cuestión.

¿Un cargador enchufado sigue consumiendo electricidad?

¿Sigue gastando? Sí, pero muy poco. Tomar el hábito de desconectar de la red los electrodomésticos que no están en uso puede suponer un ahorro de hasta 100 euros al año por familia. Pero lo cierto es que en el caso de los cargadores de móviles, el ahorro es ínfimo: tan solo dejará de pagar unos 35 céntimos al año. “De hecho, para que el contador de la luz lo detectara, tendría que tener todos los cargadores de la familia –y alguno más- enchufados a la vez”, señala Endesa en una publicación. “El consumo de este aparato es de 0.2W y el Laboratorio Nacional de Lawrece Berkeley, se ha ocupado de trasladar estos datos a dinero. El resultado seguro que te sorprende: cargar el teléfono cuesta 50 céntimos al año. Dejar el cargado enchufado no llega a 15 céntimos”, añade.

Esto se debe al consumo fantasma o en “stand by” que se produce cuando un aparato sigue conectado a la red aunque no esté en uso. Por ejemplo, en un televisor apagado pero en “stand by” se puede ver un piloto encendido. Las lámparas no dan ninguna señal, pero permanecen siempre conectadas. Aunque con los cargadores este consumo es prácticamente inexistente, en el caso de otros aparatos como un router o una impresora el coste de mantenerlos en modo “stand by” puede superar los 10 euros al año.

¿Y si el móvil ya está cargado y lo dejo enchufado?

También es habitual dejar el móvil conectado al cargador después de haber completado la carga, por ejemplo, por la noche. En este caso, el consumo de electricidad también es muy reducido, aunque si esta práctica es habitual puede estropear el apartado a largo plazo.