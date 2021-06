Las eléctricas recurrirán el recorte que les cuesta 3.700 millones en un día

Las eléctricas recurrirán el recorte de unos 1.000 millones en la retribución que reciben sus centrales nucleares e hidráulicas. Aunque, aguardan a conocer el texto completo del anteproyecto de ley que el Ministerio de Transición Ecológica elevará hoy al Consejo de Ministros, las fuentes del sector consultadas por LA RAZÓN dan por descontado que si el recorte llega a plasmarse, algo de lo que dudan las mismas fuentes, se recurrirá judicialmente, algo que ya ha ocurrido en ocasiones precedentes con resultados satisfactorios para sus intereses.

En este sentido, los analistas del sector de RBC y Bestinver estiman no solo que hay argumentos más que suficientes para recurrir el recorte, algo que dan por descontado, sino que su tramitación parlamentaria podría dilatar el proceso e incluso modificar el tijeretazo a la nuclear y la hidráulica ya que «la coalición de Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes y el PNV no parece proclive a concederle sus votos». Además, los analistas estiman que el recorte a la retribución que perciben en el mercado mayorista la generación de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005 podría afectar también a plantas eólicas no reguladas, lo que «no parece una buena idea teniendo en cuenta que España necesita instalar 6 gigavatios para cumplir los compromisos internacionales». Según los mismos analistas, «esto puede crear una inseguridad jurídica» en el sector que penalice las inversiones en un momento crucial.

En cualquier caso, por ahora el simple anuncio del recorte ya está generando fuertes pérdidas a las grandes eléctricas. La sangría en bolsa ascendió a casi 3.700 millones en un solo día. Los títulos de Endesa, el primer operador nuclear en España, fueron los más penalizados en la sesión, con una caída del 5,71%, para dejarse casi 1.430 millones de euros de capitalización. Por su parte, Iberdrola, con fuertes activos en hidráulica y en nuclear, se dejó al final de la sesión un 2,74%, perdiendo casi 1.990 millones de valor. También sufrió un importante revés Acciona, que vio mermada su capitalización en casi 210 millones.

El Gobierno se escuda en su necesidad de abaratar el recibo de la luz, muy presionado por los costes de emisión de CO2 y del gas, necesario para los ciclos combinados que sirven de respaldo al sistema con la nuclear ante el cierre de las centrales térmicas. Con este recorte a los llamados «beneficios caídos del cielo» se pretende abaratar hasta un 5% el recibo. Estos «beneficios extra» para las tecnologías de generación más «baratas» son consecuencia del sistema eléctrico. La nuclear y la hidráulica son remuneradas como las más caras (ciclo combinados de gas) debido a que en el mercado todos los precios de generación se casan con el más alto.

Con los planes del Gobierno de coalición, en el que Podemos ha presionado para acabar con la llamada «sobrerretribución» a las plantas nucleares y a las centrales hidráulicas, estas deberán afrontar los derechos de emisión de CO2 aunque son tecnologías de generación no contaminantes. De esta forma, su situación será similar a las condiciones de las plantas gasísticas. Las nucleares afirman que producen a pérdidas y recuerdan que de los 56 euros por megavatio hora de precio final, 21,4 euros son impuestos y recuerdan que el impacto de los precios de los derechos de emisión de dióxido de carbono cae a medio plazo.