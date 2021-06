Mercadona lanza una bebida vegetal nueva con un sabor irresistible

El boom de las bebidas vegetales se ha incrementado en los últimos años de una manera exponencial, no solo por aquellos que son intolerantes o alérgicos a la lactosa o la proteína de la leche, si no que muchas personas han decidido restringir los lácteos que son de origen animal. La leche de vaca es para muchas personas considerada más grasa o indigesta y las bebidas de origen vegetal han experimentado un auge de venta en el mercado. Las bebidas vegetales aportan a las personas una alternativa que hasta hace pocos años era inviable pero sin embargo actualmente son muy demandadas.

La cadena de supermercados de Juan Roig siempre ha sido pionera en la venta de productos demandados por los clientes, y en este sentido no iba a ser menos. Además de su gran variedad en productos sin gluten aptos para celiacos, o en su gama de productos para intolerantes , últimamente ha sacado varias bebidas de cara al verano que se han convertido en top ventas, como por ejemplo sus infusiones de sabores para tomar en frío o esta nueva bebida vegetal con sabor bombón que le parecerá irresistible.

La nueva bebida de avellanas y arroz que sorprenderá por su sabor a bombón

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ha incorporado una nueva bebida vegetal de Hacendado en su surtido, compuesta por avellanas y arroz. Esta novedad, desarrollada en colaboración con sus clientes a través de las sesiones de coinnovación que la compañía realiza con los productos antes de ponerlos a la venta, ha sorprendido por su sabor dulce -similar al de un bombón-, así como por su cremosidad y ausencia de azúcares añadidos.

La cremosidad y la ausencia de azúcares añadidos son también otros atributos altamente valorados por el consumidor durante las sesiones de coinnovación que la compañía realizó con este producto antes de ponerlo a la venta.

Bebida de avellanas y arroz de Mercadona.

A la hora de comprar una bebida vegetal, debemos tener en cuenta varias cuestiones nutricionales. Deben contener más de un 10% del ingrediente principal, ya sean avellanas, avena, soja etc. Y también hay que observar el resto de ingredientes, evitando que tengan azucares añadidos, que es en lo que Mercadona ha incidido con esta nueva bebida vegetal. Estas bebidas tienen una baja cantidad de calorías con lo cual son buenas para ese tipo de personas que está realizando una dieta o su objetivo es perder peso. Uno de los mensajes que se puede encontrar en los envases de estas bebidas vegetales es que están enriquecidas con calcio aunque no debemos olvida que la cantidad de calcio que lleven las bebidas vegetales siempre será menor que la que llevan las bebidas de leche de vaca. Estas bebidas no son un alimento sustitutivo de la leche de vaca sino un complemento para aquellas personas que les resulta dañina o indigesta la leche de origen animal tradicional.

Esta bebida de avellanas y arroz de Hacendado, disponible en las más de 1.600 tiendas que la compañía tiene en España y Portugal, se elabora por el Proveedor Totaler Frias Nutrición en sus instalaciones ubicadas en Burgos.

Mercadona ya tiene nueva bebida para estas altas temperaturas, además apta para todos los públicos y sin azúcares añadidos, además de su precio, ya que esta bebida vegetal tiene un precio de 1,30 euros el brick individual. Seguro que es una buena opción para los desayunos para toda la familia.