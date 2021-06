Renta 2020: ¿Qué ocurre si no presenta la declaración a tiempo?

El 30 de junio finaliza la Campaña de la Renta y Patrimonio 2020 y los contribuyentes apuran las últimas horas para realizar el trámite. Los trabajadores han podido presentar la declaración desde el pasado 7 de abril, pero todavía quedan algunos rezagados que han dejado sus obligaciones para el úiltimo instante. El trámite es obligatorio para aquellos con una renta procedente del trabajo superior a 22.000 euros anuales o más de 14.000 si durante el pasado ejercicio se tuvieron dos o más pagadores.

El pasado viernes fue el último día para presentar las declaraciones que tengan como método de ingreso la domiciliación bancaria, mientras que este martes finaliza el plazo para solicitar cita previa para recibir atención telefónica o presencial en la Agencia Tributaria. Hacienda estima que este año se presentarán algo más de 21,5 millones de declaraciones, un 2,1% más que en el año anterior. Pero, ¿qué ocurre si se le olvida hacer la declaración de la Renta y no la presenta a tiempo?

Las consecuencias de no presentar la declaración de la Renta

Si no le ha dado tiempo a presentar la declaración dentro del plazo voluntario, la Agencia Tributaria no se lo notificará inmediatamente. El organismo tiene un plazo de cuatro años para revisar el IRPF, por lo que si de aquí hasta 2025 detectan alguna irregularidad, Hacienda le enviará un requerimiento e iniciará un procedimiento sancionador una vez le notifique.

El despiste puede salir muy caro si no se le pone remedio pronto. Si no ha realizado la declaración dentro del plazo y le sale a pagar, Hacienda le reclamará el resultado más una sanción, que podrá ser de entre el 50% y el 150% de su deuda, según explican los expertos fiscales de la plataforma TaxDown. Si sale a devolver, la sanción podría alcanzar los 200 euros y, además, podría afectar al resultado de la declaración.

¿Qué debe hacer si olvida presentar su declaración?

Que termine la campaña de la Renta no significa que no se puedan presentar declaraciones fuera del plazo. La mejor opción es no esperar a que la Agencia Tributaria detecte que no ha realizado el trámite cuando estaba obligado a ello. De esta forma, la sanción será mucho menor, pero dependerá del tiempo que tarde en hacer frente a sus obligaciones fiscales. Si la envía en un plazo de tres meses desde el fin de la campaña, la sanción será del 5% del resultado si le sale a pagar. Si lo hace entre los tres y los seis meses posteriores, el recargo se eleva al 10%; si pasan entre seis meses y un año desde que debería haber presentado la declaración de forma voluntaria, Hacienda le reclamará el 15%, mientras que si supera el año de demora, el porcentaje de recargo aumenta hasta el 20%.

Si sale a devolver, los contribuyentes tendrían que pagar una multa de 100 euros, que podrían quedarse en 75 euros si no se recurre el resultado y se paga la sanción a tiempo.