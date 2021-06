Renta 2020: así puede obtener la devolución de su declaración en tan solo 48 horas

Que la declaración de la Renta salga a devolver es toda una alegría para los contribuyentes. Este ingreso extra es crucial para miles de familias aún en plena crisis de la Covid. Y aunque este año las declaraciones con resultado a devolver sean menores (un 1% menos), 14,33 millones de declarantes recibirán un reembolso. La gran pregunta después de comprobar que Hacienda le tiene que pagar a usted, y no al contrario, es cuándo llegará la cantidad a su cuenta. Aunque el proceso no suele tardar más de un mes, la Administración tiene realmente seis meses de plazo, desde que termina la campaña, o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para hacer la devolución. Si le urge recibir esta cuantía lo antes posible y aún no ha hecho la declaración de la Renta, TaxDown ha lanzado un servicio pionero en España que le permite obtener la devolución de su declaración en apenas 48 horas.

Con motivo del remate final de la campaña de la Renta de 2020 (que termina el 30 de junio), la startup española que ayuda a los contribuyentes a realizar la declaración de forma fácil ha presentado hoy mismo un servicio con el cual los usuarios de la plataforma con resultado “a devolver” que cualifiquen para un préstamo podrán acceder a un anticipo de dicha cantidad en 48 horas. Se trata de una iniciativa revolucionaria que agilizará de forma decisiva este tipo de pagos, puesto que hay que recordar que Hacienda tiene hasta fin de año para abonar el resultado de la declaración a los contribuyentes.

424 euros de ahorro extra

Cerca del 60% de los contribuyentes que ya han presentado la declaración, les ha salido a devolver una media de 729 euros (el año pasado fueron de casi el 70% una media de 765 euros). De hecho, la Agencia Tributaria ya ha devuelto 4.912 millones de euros a 7.427.000 contribuyentes en los dos primeros meses de campaña. La recepción de ese dinero está asegurada, ya que depende de la Administración, por lo que no se corre riesgo al anticipar las cantidades.

Según un estudio hecho por la plataforma, “el 80% de los españoles se muestran a favor de la existencia de un intermediario que anticipe este tipo de pagos, para poder disponer de este dinero lo antes posible”. De esta manera, los más rezagados en hacer la declaración de la Renta podrán beneficiarse de este servicio y obtener el dinero antes que otros contribuyentes más previsores. Además de conseguir la devolución de forma anticipada, la startup recuerda que cada usuario de TaxDown ahorra, de media, 424 euros en su declaración frente al borrador proporcionado por la Agencia Tributaria.

La plataforma se encarga de revisar y optimizar el borrador por el contribuyente para asegurarle el máximo ahorro fiscal posible. Según datos de la propia Agencia Tributaria, casi 6 millones de españoles confirman su borrador de Hacienda sin comprobar haber aplicado todas las deducciones a las que tienen derecho, una práctica que causa que cada año los españoles pierdan 9.000 millones de euros en deducciones por desconocimiento. El algoritmo inteligente de TaxDown se encarga de aplicar todas las deducciones que le corresponden al contribuyente para realizar la declaración de forma correcta y conseguir el máximo ahorro. Por ello, hasta 150.000 usuarios han hecho uso de la herramienta desde que comenzó la campaña.

“Desde que arrancó esta campaña, la plataforma ya ha ayudado a que los españoles se ahorren más de 10 millones de euros. Dada la situación económica de este año ocasionada por la crisis sanitaria, cualquier ingreso extra es más valioso que nunca. Por ello hemos puesto en marcha nuestro servicio de devolución en 48 horas para ayudar a que las familias españolas puedan disponer de su dinero lo antes posible”, afirma Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown.