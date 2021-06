Ikea trae novedades para dormir bien sea cual sea tu postura

Llegamos a las vacaciones tan cansados que algunos nos arrastramos durante el día para poder llegar a la noche, si además no podemos descansar se nos multiplica el problema. El descanso debe ser una prioridad para todos, ya sabemos que si no podemos descansar no podremos rendir durante el día que es cuando necesitamos las fuerzas. Hay muchas personas que la noche les resulta incómoda puesto que la posición para dormir influye mucho en las horas de descanso que podemos proporcionar al cuerpo.

Si hay algo que influye en el descanso es el colchón que usamos, pero también es muy importante la almohada que utilizamos. Las posiciones para dormir son muy variadas y si tenemos una posición relajada y cómoda el descanso será más placentero.

La gran cadena sueca ha sacado un montón de novedades en su área de descanso pero entre todas nos quedaremos con la nueva almohada que permite dormir de lado o de espaldas según sea nuestra postura favorita y consigamos descansar toda la noche.

MJÖLKKLOCKA Almohada ergonómica, de espaldas/lado

MJÖLKKLOCKA, la última novedad de Ikea

Para aquellos que nunca encuentran la postura ideal para poder descansar Ikea ha lanzado una nueva almohada con la que ya no será un impedimento dormir de lado. Cada lado de la almohada es diferente para proporcionar el soporte que necesitan quienes duermen de costado y boca arriba. Gracias a la espuma viscoelástica, que mantiene la misma temperatura durante toda la noche, tendrás la sensación de dormir sobre una nube.

Si duermes de costado, pon el lado más grande hacia arriba. Su forma ahuecada proporciona un buen soporte a la cabeza y el cuello y reduce tensiones en los hombros.

Si duermes boca arriba, pon el lado más pequeño hacia arriba. Su forma abultada proporciona el apoyo que necesitan los músculos del cuello, para que te relajes por completo.

La almohada con la que podrás dormir de lado o de espaldas que está a la venta en Ikea tiene unas medidas de longitud: 31 cm , ancho: 66 cm y altura: 13 cm y un precio de 29 euros. Aunque si usted lo prefiere tiene la misma almohada con otras medidas de 33 x 84 cm. cuyo coste es de 35 euros.

Desde luego en Ikea usted podrá elegir entre el amplio catálogo de almohadas para poder tener un descanso absoluto y todo por poco dinero.