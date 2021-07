Cuando te cree nadie

Dice el presidente del Gobierno que nunca habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Eso está bien, el problema es que nadie le cree. Ni la derecha, ni el centro, ni siquiera los independentistas de izquierdas. Nadie. Lo cual debería llevar a la reflexión a Pedro Sánchez. Cosa que no sucederá. También dijo que no pactaría con Iglesias ni con Bildu, que no indultaría a los golpistas, que metería en la cárcel a Puigdemont, que derogaría la reforma laboral y bajaría el precio de la luz, promesas que tampoco cumplió. Es un problema la falta de credibilidad, porque cuando dices que «nunca habrá un referéndum de autodeterminación» en Cataluña, casi todo el mundo piensa que sí lo va a haber. Justamente porque el presidente se ha caracterizado por hacer lo contrario de lo que dice.

Antes del referéndum es probable que se tomen dos decisiones de especial relieve, que harían que la próxima intentona del separatismo triunfe. Una: acceder a la petición de la Generalitat de contar con un Poder Judicial no sometido al Tribunal Supremo ni al CGPJ. Dos, la Hacienda propia. La DUI de 2017 fracasó porque el control de las finanzas públicas catalanas residía en Madrid.

Sin poder económico no hay poder político. Y sin poder judicial menos. Por eso naufragó aquella Declaración Unilateral de Independencia. Los separatas piden un nuevo referéndum de autodeterminación. Sánchez dice que nunca lo habrá. Podría ser, pero nadie le cree. Aun sin referéndum, la independencia estará más cerca si tienen Hacienda y Poder Judicial propios. Y ambas competencias las van a conseguir.

