Garzón el «bo-bo»: todos veganos; o mejor, cubanos

El ministro de Consumo es un «bo-bo». Ojo, que nadie piense mal y crea que me atrevería a descalificar de forma tan chusca a un político como Garzón, de dilatada trayectoria profesional y amplio bagaje cultural. No, «bo-bo» es un acrónimo inglés que define a los burgueses-bohemios (bourgeois-bohemians), esa casta a la que se le llena la boca diciéndonos lo que tenemos que hacer los pobres curritos porque ellos han medio leído a Chomsky, el lomo de «La sociedad opulenta» de Galbraith, y alguna gaceta pseudointelectual de la que extraen sandeces épicas. Los «bo-bos» son los «flipados» del reciclaje que nunca han plantado un árbol, los que se largan a Tailandia en business tirando de cargo y luego nos chorrean con la huella de carbono y el corto radio aéreo por coger un avión de pascuas a brevas. Los que cacarean como locos contra el trabajo basura y luego tienen a una inmigrante en casa sin cotizar.

Todos ustedes saben quiénes son esos «bo-bos». Esos que claman contra el trabajo esclavo en África y cambian de móvil cada año. Los que piden libertad contra raperos que hacen del odio su afán y son incapaces de exigirla por los miles de presos políticos de Venezuela y Cuba. Los que se irían de cabeza a operarse a corazón abierto al neoyorquino Mount Sinai, un hospital judeo-estadounidense, mientras insultan a Israel. Los que vociferan contra Occidente, pero jamás se irían a vivir a Corea del Norte. Esos que piden salarios dignos y más trabajo estable y compran «Made in China» sin mirar la etiqueta. Por eso no hay trabajo aquí, amigos. En definitiva, los que se aprietan una chuletada y luego nos la niegan a nosotros.

Garzón es un «bo-bo» de manual, de traje dominical. Ahora carga otra vez contra los ganaderos. Quiere acabar con las explotaciones extensivas, de las que come la clase trabajadora a la que dice representar porque no les llega para zamparse su menú ministerial. Quiere que comamos de la cartilla de racionamiento que él diseñe. Todos veganos; o mejor, cubanos.

Eso sí, convertirá el campo, la España vaciada con la que se les llena la boca, en un Silicon Valley. Así, por arte de birlibirloque. Porque lo ha leído en una galletita de la suerte china. Sí, señoras y señores, con este Gobierno en Soria y Cáceres ya no se cazará en unos años, para qué, porque fabricaremos chips prodigiosos, y en Asturias, Cataluña, Cantabria, Castilla...en toda España no harán falta tantas vacas ni cerdos ni bichos en general, que andarán libres y felices como en una peli de Walt Disney, sin comerse unos a otros. No. Allí en la España vaciada pondremos «bo-bos» y fabricaremos el 6G y el 7G. De eso vivirán nuestros agricultores y ganaderos. Porque Garzón sí que sabe lo que usted necesita. Lo ha leído en algún lado.