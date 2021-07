El turismo perderá más de 20.000 millones de euros este verano, según Exceltur

Aunque las previsiones más optimistas apuntaban a que el verano de 2021 sería el de la recuperación, lo cierto es que la industria turística nacional no levanta cabeza. La luz al final del túnel puede vislumbrarse, pero el túnel está siendo tan largo que deja por el camino a un gran número de empresas que no resisten el camino hasta el final. Y el verano será un punto de inflexión clave que no se espera tan halagüeño como era deseable, ya que la llegada de visitantes internacionales caerá un 53% este verano en comparación con el mismo periodo de 2019, antes de que la Covid-19 cambiara el escenario mundial, según las estimaciones previstas por Exceltur, publicadas esta mañana. Y esa caída no solo será visible en el viajero extranjero, ya que la demanda española tampoco será tan boyante como se esperaba, pues se estima que caerá un 9,2% en comparación con el verano de 2019.

El avance de la quinta ola en nuestra país no ayuda y se confirma que “en las dos últimas semanas se ha confirmado la reducción del ritmo de las reservas procedentes del mercado internacional del 20%, aunque todavía no se deja sentir tan claramente en las cancelaciones. Se trata de un frenazo clarísimo a las reservas. Sin embargo, esa tendencia no se deja sentir en el viajero nacional, que mantiene sus reservas de manera más estable”, ha asegurado José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Así, con la reavivación de los rebrotes, especialmente en zonas turísticas, “estimamos que ese trimestre de verano cierre con una caída del PIB turístico del 34,9% respecto al verano de 2019. Si bien mucho mejor que el del verano de 2020, con descensos del 58,4% frente a 2019, es ligeramente peor en un punto, que la previsión anterior de abril (-33,9%). Ello supondría generar una actividad total directa e indirecta (PIB Turístico y no solo ingresos) en este trimestre de 37.978 millones de euros, que supera notablemente los 24.301 millones de euros de 2020, aunque aún bastante menos de los 58.372 millones de euros generados en este mismo trimestre de 2019″.

El cierre del segundo trimestre del año es el augurio de que el sector sigue sin remontar y prueba de ello es que termina con una nueva caída del PIB turístico del 69,0% en comparación con 2019. “Este periodo se caracteriza por el desplome de la actividad del 69%, que se traduce en 12.480 millones de actividad turística menos en 2021, desde luego mucho mejor que los 2.300 millones que se facturó en el segundo trimestre de 2020, pero muy lejos de los 40.000 millones que se alcanzó en el segundo trimestre de 2019″. Y esa caída tiene un reflejo directo en el empleo, ya que aunque el inicio de la temporada veraniega mejora algo el empleo turístico, aún sitúa en junio a 527 mil trabajadores del sector afectados por la pandemia (245 mil en ERTES y 280 mil personas afiliadas menos), lo que supone un 24,9% menos que en 2019, muy lejos de la ligera creación de empleo (0,6%) que ya refleja en este mismo periodo, el resto de los sectores de la economía.