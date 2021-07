Ryanair busca tripulantes de cabina en España por 22.000 euros al año: así puede solicitar un puesto

Ryanair, la primera aerolínea en Europa, está buscando candidatos en España para unirse a la tripulación de cabina de sus bases españolas. La oferta es válida para trabajar en las 10 ciudades de España en las que está presente: Málaga, Alicante, Barcelona, Girona, Ibiza, Madrid, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia. En cuanto a los detalles del proceso, Ryanair ofrece formación gratuita, un salario que ronda los 22.000 euros al año —según los datos que maneja Sitcpla— y contrato garantizado tras la formación. El plazo para solicitar uno de estos puestos acaba el 31 de diciembre de 2021 y así es como puede acceder a la campaña de contratación.

¿Dónde inscribirse?

En un comunicado, la compañía señala que los candidatos interesados en estas oportunidades de empleo encontrarán toda la información sobre el proceso de selección en www.crewlink.ie, la página web del socio de contratación oficial de Ryanair Holdings PLC, que incluye Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe y Malta Air.

Requisitos, condiciones y proceso de inscripción

Pantalla de la web de Crewlink en la que explican en qué consiste el trabajo de tripulante de cabina

Al entra en esta web, los interesados podrán ver una breve descripción del puesto, de los requisitos y de las condiciones de un azafato de vuelo de Ryanair. La compañía va en busca de candidatos “comunicativos” y “motivados”, con una “personalidad amigable y extrovertida” y que quieran “brindar el más alto nivel de servicio al cliente”. El puesto de tripulante de cabina “implica trabajo en equipo y una actitud positiva”. Además, los aspirantes deberán ser flexibles ante una posible reubicación, “ya que podrían operar desde cualquier base europea dentro de Ryanair Holdings PLC sujeto a requisitos operativos”. En cuanto a las condiciones, la web de Crewlink recoge lo siguiente:

-Salario altamente competitivo. Según los datos de Unión Sindical Obrera y Sitcpla, el sueldo ronda los 15.000 euros brutos anuales de base, a lo que se suman luego las dietas, pluses y pagas extra, lo que finalmente haría un total de 22.000 euros al año.

-Curso gratuito de formación para tripulantes de cabina.

-Dietas diarias durante el entrenamiento.

-Contrato garantizado tras la finalización satisfactoria de la formación, con potencial de permanencia.

-Viajes ilimitados para el personal con grandes descuentos para conocer nuevas culturas y ciudades en sus días libres.

-Listas de trabajo flexible con 5 días de servicio y 3 días de libranza.

Mark Duffy, Deputy Director HR- Head of Talent de Ryanair, ha declarado que esta oportunidad no solo ofrece a los candidatos “la posibilidad de conseguir los mejores puestos de trabajo de tripulación de cabina en el sector aeronáutico, sino también la oportunidad de trabajar con la mayor aerolínea de Europa, donde el trabajo duro se recompensa con oportunidades de promoción profesional en poco tiempo. Así, nuestros tripulantes de cabina disfrutan de una formación gratuita y de primera clase, un buen salario, rotaciones de turnos líderes en el sector y un desarrollo profesional excepcional”. “Sin duda, los candidatos idóneos deberán tener excelentes aptitudes de atención al cliente y amar los viajes’', ha añadido.

Pantalla de Crewlink para acceder al proceso de selección de Ryanair

El siguiente paso solicitar un puesto es clicar sobre la opción “Recruitment days” o “Apply now”, mediante la que accederán a la pantalla del proceso de selección. En el caso de España, habría que seleccionar “Cabin Crew Positions in Europe”. No hay una opción única para España porque se trata de un proceso de selección abierto en varias bases de Europa. Además, el proceso es completamente online, por lo que no se realizarán “Open Days”, es decir, jornadas de puertas abiertas en la que la selección es presencial. Los interesados también deberán tener en cuenta que el último día para presentar su solicitud es el 31 de diciembre de 2021.

Una vez ya en la siguiente pestaña, los candidatos deberán rellenar un formulario con varios apartados, como por ejemplo datos personales y de contacto, nacionalidad y país de residencia, altura, nivel de inglés, habilidades para nadar, si utilizan gafas, si tienen antecedentes penales o por qué debería ser seleccionado para el puesto, entre otros. Fuentes de Ryanair explican tras enviar el formulario, se analiza el perfil de cada aspirante y la aerolínea se pone en contacto con los que se ajustan a los requisitos para continuar el proceso de selección. Los afortunados que sean definitivamente elegidos como futuros tripulantes de cabina de Ryanair recibirán una formación completa y totalmente gratuita. La capacitación se llevará a cabo en los centros de formación de tripulación de cabina más avanzados de Europa y está previsto que estén listos para antes del próximo verano 2022.

ERE y cierre de las bases de Canarias

USO se ha mostrado sorprendido por la búsqueda de nuevos tripulantes, después de que la aerolínea decidiera cerrar las bases de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur a principios de 2020, lo que derivó en el despido colectivo de 224 trabajadores. “Es cuanto menos llamativo”, afirman desde el sindicato. Además, según una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, la compañía tendrá que indemnizar por despido improcedente a 174 de estos trabajadores afectados por este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicó unilateralmente. En este sentido, Mark Duffy ha defendido que “Ryanair ha trabajado estrechamente con nuestra gente para preservar los puestos de trabajo y estamos encantados de empezar a planificar la vuelta al crecimiento en los próximos años a medida que nos recuperamos de la crisis de la Covid-19 y crecemos hasta alcanzar los 200 millones de pasajeros en el año fiscal 2026″.

La compañía ha anunciado la campaña de contratación coincidiendo con la presentación de resultados del primer trimestre de su año fiscal 2022, finalizado el 30 de junio, en el que registró unas pérdidas netas de 273 millones de euros, lo que representa un incremento del 47% con respecto a las pérdidas de un año antes, afectada por el aumento de la incidencia y de las restricciones en Semana Santa.