La del coronavirus ha sido la peor crisis que el sector aéreo haya vivido en su historia. Compañías como la alemana Lufthansa o la francesa Air France han tenido que ser rescatadas por sus respectivos estados y otras históricas como la italiana Alitalia no han podido soportar el devastador zarpazo de la pandemia. Pero tras meses de zozobra, el sector ha comenzado a despegar este verano. En el caso de Europa, el tráfico aéreo de julio se elevó hasta el 65% del registrado en el mismo mes de 2019, mientras que en agosto subió hasta el 71%, según datos de Eurocontrol, el gestor europeo del tráfico aéreo. Y las aerolíneas no quieren desaprovechar este viento de cola. Por eso, en las últimas semanas, han desatado una suerte de guerra de precios en forma de espiral de descuentos y promociones para prolongar el «momentum» y ayudar a sus maltrechas cuentas a capear el ejercicio.

«Las compañías aéreas han aumentado la programación de vuelos para septiembre y octubre con el objetivo de alargar la campaña», explica Carles Sirera, socio-director-líder de Travel & Hotel de la consultora Stratesys. La temporada estival, asegura, está siendo especialmente buena en las islas y las zonas vacacionales y las compañías aéreas van a tratar de explotarlo al máximo. «Es por ello que vamos a encontrarnos con ofertas ya sea en campañas o precios “last minute”», añade Sirera.

Las hostilidades en los precios las desataron Iberia y Air Europa el pasado 27 de agosto. La primera lanzó la que autocalificó como «la mejor oferta de precios del año» para comprar billetes hasta el 13 de septiembre que permiten volar hasta el 9 de junio de 2022 a precios que oscilan entre los 25 euros para viajar en la Península y a otros países de Europa y los 35 euros para ir a las islas. Para viajar a América ofrece también vuelos desde los 99 euros el trayecto. Para mantener viva la campaña, su filial de bajo coste Iberia Express también ha anunciado veinte frecuencias semanales en septiembre entre Madrid e Ibiza cuando en 2019 eran siete.

Air Europa también anunció el abaratamiento de todos sus precios en una campaña que permite comprar hasta el próximo 17 de septiembre vuelos a la Península y las Islas Baleares desde 14 euros el trayecto, reservando ida y vuelta; o a Canarias desde 24 euros. Para Europa y América, ofrece billetes al mismo coste que Iberia, 25 euros en el primer caso y 99 en el segundo.

Aunque la campaña más agresiva fue sin duda la que lanzó la irlandesa Ryanair, la primera aerolínea de Europa por pasajeros, el pasado 1 de septiembre. Ese día, y por espacio de 24 horas, permitió la compra de un segundo vuelo a mitad de precio por la adquisición de un primero para viajar en septiembre y octubre a cualquiera de las más de 1.000 rutas de toda su red de destinos.

Factor decisivo

Una vez que la epidemia parece controlada desde el punto de vista sanitario con el avance de la vacunación, el precio está volviendo a convertirse en el principal factor para viajar en avión. «Una vez establecidos y asumidos los procedimientos relativos a seguridad sanitaria originados por la pandemia, vuelve a ser el precio, con las condiciones asociadas al mismo en temas como cancelación y reembolso, el factor principal de decisión para la mayoría de los viajeros vacacionales», explica Sirera. En cuestión de condiciones, las compañías aéreas también se están esmerando en enviar mensajes tranquilizadores para sus clientes ante los vaivenes de limitaciones para viajar por la pandemia. Iberia, por ejemplo, ofrece flexibilidad para cambiar las fechas de vuelo o incluso el destino. Y en el caso de Air Europa, en su nueva campaña incluye máxima flexibilidad al permitir un cambio de fecha y destino gratis sin coste adicional alguno, abonando solo la diferencia de tarifa en el caso de que en la nueva fecha no estuviera disponible la tarifa inicialmente reservada por el viajero.

La estrategia de reducción de descuentos ya se está dejando notar en los precios medios de los billetes. Según Bank Of America, viajar en avión en Europa es, de media, un 10% más barato que en 2019. Pero a las compañías no les queda otra que tratar de estimular la demanda porque su situación sigue siendo muy delicada. En diciembre pasado, la principal asociación del sector, la IATA, pronosticó que era posible que los compañías volvieran a lograr beneficios en el último trimestre del año. Pero eso no le libraría de acumular casi 40.000 millones de pérdidas. Sin embargo, en febrero, revisó sus estimaciones a la baja advirtiendo de que el “cash burn” -la quema de efectivo por la falta de ingresos- se prolongaría más allá de 2021, año en el que las pérdidas podrían rondar los 78.000 millones de euros. En 2020, los números rojos alcanzaron los 97.000 millones de euros. Según el informe de la OBS Business School “La industria aérea en tiempos de pandemia: una historia de resiliencia”, entre el pasado año y el primer trimestre del presente, las ayudas públicas al sector han supuesto la movilización de 184.000 millones de euros en todo el mundo. Del total de las ayudas que han recibido hasta ahora las aerolíneas, casi la mitad, el 46%, son a fondo perdido. La mayoría de este soporte no reembolsable, 62.300 millones de euros, ha correspondido a subsidios salariales.

10% De media cayeron los precios de los billetes en agosto repescto a 2019, según BoA.

14 Euros es el precio de partida de los billetes para viajar en la Península que ofrece Air Europa.

71% Del tráfico aéreo registrado en agosto de 2019 es el que se ha alcanzado en el mismo mes de este año.