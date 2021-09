Amortización anticipada de la hipoteca: qué es mejor, ¿reducir el plazo o la cuota?

La decisión de pedir una hipoteca puede ser una de las más trascendentales de nuestra vida. A día de hoy, muy pocas personas pueden permitirse comprar una vivienda sin la necesidad de recurrir al banco. Teniendo en cuenta que los precios de la vivienda están en alza, y que a niveles generales, los ciudadanos tienen una capacidad de pago reducida, los plazos de amortización del préstamo tienden a extenderse durante décadas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan que la media nacional de duración de una hipoteca está en torno a los 24 años.

¿Cuándo hablamos de amortizar la hipoteca?

La gran parte de la población suele agotar los plazos hipotecarios hasta que se acaba el préstamo, pero sin embargo, también hay quien, gracias a un ingreso extra o a unos buenos ahorros, puede pagar la hipoteca antes de lo que en un primer momento pensaba. Según el bróker de seguros Rastreator, casi el 90% de los hipotecados termina devolviendo su deuda en poco más de 18 años. Esto quiere decir que, mientras tenían el préstamo, han amortizado la hipoteca de manera anticipada y han podido sortear parte de los intereses. Al hacer esto, se produce un ahorro importante de dinero. Ahora bien, ese dinero ahorrado será mayor o menor dependiendo de qué método se elija para amortizar la hipoteca. Otros factores, como pueden ser la situación económica global y la de cada persona a nivel individual, también son determinantes.

Amortizar reduciendo la cuota

Si opta por la reducción de la cuota mensual podrá llegar de manera más holgada a final de mes, ya que reducirá la parte que destina al pago del préstamo. Esta opción es la más favorable para quien ha recibido un ingreso extra de manera inesperada (premios, herencias, donaciones…) y que, todavía así, no tiene ingresos suficientes para pasar el mes de manera cómoda. No obstante, y a largo plazo, esta opción no le supondrá ahorrarse muchos intereses y seguirá teniendo una deuda de larga duración.

Amortizar reduciendo el plazo

Esta opción es la más recomendada, ya que es la que realmente consigue acortar el préstamo y, por tanto, pagar la hipoteca en menos años. Aunque al reducir el plazo se mantiene la misma cuota, como se acorta el periodo de devolución, los intereses se calcularán para una deuda menor y se reducirán, dando como resultado un préstamo más barato.

Otros datos a tener en cuenta

Sea cual sea el método que elija, debe saber que si quiere amortizar la hipoteca, lo más recomendable es hacerlo en los primeros años de la misma, ya que es aquí cuando se hacen frente a los intereses más altos. También le conviene saber que, dependiendo de la entidad a la que pertenezca, amortizar anticipadamente la hipoteca puede tener un coste. En caso de tenerlo, para hipotecas de tipo fijo, la comisión no podrá ser mayor del 2% durante la primera parte de vida del préstamo, y del 1,5%, después; y si la hipoteca es variable, será del 0,25% para los tres primeros años, o del 0,15% para los cinco primeros. Luego, no se cobrará nada.