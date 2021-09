La fórmula elegida por el Gobierno para intentar bajar el precio de la luz no puede ser peor. La confiscación de los beneficios de las eléctricas es una medida populista propia de dictaduras bananeras o regímenes comunistas, que no va a dar resultado. La idea de que las empresas no tienen que ganar dinero es una aberración. Si no tienen beneficios dejarán de invertir, reducirán sus plantillas, no crearán empleo y cerrarán negocios. Si van bien, crearán puestos de trabajo, pagarán más impuestos y harán nuevas inversiones. Si no hay empresas con beneficios no hay economía. Por tanto, la solución para el precio de la luz no es confiscar beneficios sino eliminar impuestos. Más del 60 por ciento del recibo eléctrico son impuestos. A más impuestos menos libertad económica, menos empresas y menos puestos de trabajo. La Autonomía de España con menos impuestos es Madrid, y es la que más crece. Cataluña crece mucho menos, y es la que atosiga con más impuestos a empresas y particulares.

El Gobierno está poniendo parches con la luz y no va a evitar que su precio siga subiendo, fundamentalmente porque nuestro sistema eléctrico depende del gas, y el precio del gas a nivel mundial se ha disparado y va a seguir subiendo. De manera que estamos ante la tormenta perfecta. El incremento de los precios del CO2 eleva los del gas y este a su vez los de la luz. En vez de confiscar el beneficio de las eléctricas, correspondería suprimir temporalmente el impuesto a las emisiones de CO2 para evitar que siga subiendo el gas y a su vez la luz. Pero entonces estaríamos actuando sin populismo.