Fomento del Trabajo pide retomar la ampliación de El Prat

Fomento del Trabajo ha solicitado de nuevo al Gobierno Central y al Gobierno catalán que se reanude la ampliación del aeropuerto de El Prat, la cual fue paralizada a principios de septiembre por la oposición del Ejectuvico en Cataluña.

“No podemos renunciar al progreso que aportan las infraestructuras, y más cuando nos faltan. Por eso, hay que trabajar para lograr los consensos necesarios para llevarlas a cabo”, ha expresado la patronal catalana en un comunicado.

Desde Fomento del Trabajo se ha pedido de manera reiterada que tanto las infraestructuras públicas como las privadas que son esenciales para el país se “prioricen” y que les permitan competir internacionalmente para potenciar su desarrollo.

Por otro lado, esta organización ha afirmado que Cataluña necesita políticas de crecimiento, las cuales permitan “dinamizar la economía a la vez que favorecer la cohesión social” y señalaron que sin la “creación de riqueza no es posible su redistribución, ni personal ni terriotorial”. En definitiva, “sin creación de riqueza el estado del bienestar acontecerá insostenible”.

Es por ello que Fomento del Trabajo quiso recordar que la inversión de 1.700 millones de euros de la ampliación del aeropuerto, supondría una incidencia directa en el PIB de Cataluña y a su vez generaría unos 300.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Por lo tanto, El Prat se convertiría en un “hub” intercontienental, potenciando de esta forma los aeropuertos de Reus y el de Girona-Costa Brava. “La ampliación del aeropuerto responde a una necesidad de interés general, social y económico, y reclama el consenso de todas las administraciones y de las poblaciones implicadas”, aseguran.

Del mismo modo, desde la patronal catalana, hicieron hincapié en la existencia de un “amplio consenso” en la que “la gran mayoría de los catalanes son favorables a la ampliación”, según afirma una encuesta mencionada en el comunicado. Por lo tanto, manifestaron su “indignación y perplejidad” ante la renuncia de la ampliación de El Prat por parte de ambos gobiernos y sostienen que tanto el Gobierno Central como el catalán han tenido “más en consideración sus intereses políticos cortoplacistas, que el interés general”. “Ni los imperativos medioambientales que pretenden garantizar la biodiversidad, ni las consideraciones regulatorias aeroportuarias constituyen obstáculos insuperables para la ampliación del aeropuerto”, sentencian.

Así pues, desde Fomento del Trabajo afirmaron que la política es “negociación”, por lo que incide en “buscar puntos de encuentro” y así se pueda realizar un proyecto que tiene que acontecer estructural y no coyuntural. La organización constata que es “perfectamente factible” que el proyecto se apruebe si la Comisión Europea da el visto bueno a las contrapartidas medioambientales y del mismo modo, que se amplíen los plazos previstos en la regulación aeroportuaria para la aprobación del documento en el que se debería incorporar la ampliación de El Prat. No obstante, a pesar de que todavía se podría retomar la ampliación, la patronal catalana confirmaba que no se puede perder el tiempo, ya que “la realidad no espera”, por lo que un proyecto a largo plazo no debería estar delimitado por la “política a corto”. “Se tienen que convocar inmediatamente las Mesas Técnicas sobre el aeropuerto, el ámbito en el que se puede acordar la mejor alternativa para los objetivos sobre los que ya hay consenso”, aseveraban desde la organización.

Tras el trabajo realizado por estas Mesas Técnicas, el Fomento del Trabajo aseguró que se debe elaborar “rápidamente el nuevo Plan Director e inciar su tramitación ambiental”, con el objetivo de que las obras comiencen en el “menor plazo posible”. Asimismo, explicaron la necesidad de llevar a cabo el mismo proceso con la finalidad de construir el proyecto de la Ciudad Aeroportuaria.