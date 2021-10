Esta es la lista de admitidos y los lugares para las oposiciones de administrativo de la Administración General del Estado

El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó el viernes 1 de octubre en el BOE la resolución que aprueba las listas de aspirantes admitidos y excluidos para las oposiciones a las plazas de los Cuerpos General Auxiliar y General Administrativo de la Administración del Estado, así como las localidades donde se realizarán los exámenes. Se trata de plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020, así como a procesos de estabilización de los años 2018 y 2019, convocadas con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública. Mientras se convocan oposiciones para cubrir plazas fijas en la Administración del Estado, los interinos siguen luchando para que el Gobierno dé una solución definitiva a su situación de temporalidad.

El número de solicitudes recibidas ha superado las 100.000, según informa Hacienda en un comunicado. Han sido 55.645 para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (47.108 de ingreso libre, 824 de promoción interna y 7.713 de estabilización de empleo temporal) y 44.466 solicitudes para el Cuerpo General Administrativo (42.740 de ingreso libre y 1.726 de estabilización de empleo temporal).

Con objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación, los aspirantes podrán comprobar no sólo que no figuran en la relación de excluidos, sino también que sus nombres constan en la relación de admitidos. En este enlace puede consultar las listas.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados desde el pasado sábado 2 de octubre, para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. La subsanación de la solicitud o, en su caso, la modificación de los datos de la misma, deberá realizarse a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/ buscarConvocatoriasSubsanar#convocatoriasSubRef).

Sedes provinciales para los exámenes

La fecha, hora y lugares concretos de celebración de los ejercicios únicos de estos procesos selectivos se publicarán en la resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, recoge Función Pública. Todos los ejercicios se celebrarán el mismo día y a la misma hora.

Los opositores deberán consultar las correspondientes listas para comprobar la sede provincial en la que están convocados para realizar las pruebas, que puede ser diferente a la que fue indicada en su solicitud. En todo caso, los aspirantes podrán cambiar la sede de realización del ejercicio de selección, modificando su solicitud a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General.

Se prevé que las sedes provinciales en las que tendrán lugar las pruebas serán A Coruña, Álava, Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

La lucha de los interinos continúa

El pasado 25 de septiembre, cientos de interinos procedentes de toda España se manifestaron en Madrid para reclamar el fin de la temporalidad bajo el lema ‘No somos de usar y tirar’. Más recientemente, este sábado 2 de octubre, una marcha de interinos tomó las calles de Valencia para insistir en la búsqueda de soluciones y criticar que las enmiendas presentadas por las diferentes formaciones políticas “no responden a las necesidades del colectivo”. Intersindical Valenciana, una de las entidades que organizó la protesta, propuso la aplicación del artículo 61.6 del EBEP, que supone la realización de procesos selectivos de consolidación de este personal basado en un concurso de méritos, una opción que el sindicato defendió como una “solución legal” porque “ya está contemplada en la propia ley que el decreto modifica”. En este sentido, Intersindical Valenciana también considera que la convocatoria de oposiciones masivas no implica una sanción para las administraciones que abusan de la temporalidad y no protege a las personas que han sufrido este abuso durante años.

Las organizaciones convocantes de la manifestación de Valencia denunciaron que la “problemática del abuso de la temporalidad, en ningún caso tiene que pasar para castigar al trabajador o trabajadora, sino consolidarlo”, frente al decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, aprobado el pasado mes de julio y actualmente en trámite parlamentario. Según el acuerdo alcanzado, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de 10 años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada estarán exentos de las oposiciones, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza por una valoración de méritos. No obstante, los que no cumplan este perfil deberán someterse a unas oposiciones (las comunidades autónomas podrán decidir si el examen es o no eliminatorio) en las que se tendrán en cuenta la experiencia hasta en un 40%. En caso de no superarlas, recibirán una indemnización y pasarán a formar parte de bolsas de empleo específicas de interinos.