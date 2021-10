Más del 70% de las empresas cree necesario implementar sistemas de gestión de la salud mental

El bienestar mental supone un factor importante no solo a nivel personal sino que debe de tener una presencia vital dentro del tejido empresarial, es por ello que este jueves desde el Grupo Adecco se ha presentado el primer Observatorio Adecco sobre Bienestar emocional y factores psicosociales.

Debido a la llegada de la pandemia del Covid-19, muchos trabajadores se vieron afectados por problemas de estrés o ansiedad, en el que casi uno de cada tres empleados en España sufrieron el año pasado algún tipo de problema relacionado con la salud mental.

En la encuesta realizada por Adecco en la que participaron más de 27.000 empresas, el 75% de ellas opina que la salud mental debería tener mayor tratamiento en los convenios colectivos, ya que 6 de cada 10 empresas reconocen que más de la mitad de sus trabajos tienen un “alto componente emocional”.

Asimismo, en el último año, la pandemia y la crisis económica han tenido un gran impacto en el bienestar de las organizaciones y las personas, en la que el 10% de las empresas reconoce que más de la mitad de sus trabajadores sufrieron trastornos psicológicos y la mayoría de estas organizaciones creen que estos se siguen manteniendo con respecto a 2020.

“A nadie se le puede escapar que la pandemia ha acelerado un importante fenómeno de carácter psicoemocional que tiene que ver con los lugares de trabajo y el empleo. Algunas voces incluso dicen que la próxima pandemia será la de salud mental, un auténtico tsunami para el que esperemos estar preparados”, ha afirmado Javier Blasco, director del Adecco Group Institute.

A pesar de que la pandemia y la crisis económica han sido factores determinantes en la salud mental de los empleados, más de la mitad de las empresas entienden que las propias condiciones laborales no han contribuido en tanta medida a estos generadores de estrés, a pesar de que casi el 60% de las empresas valora que la carga mental vinculada a las tareas es la principal causa del estrés.

Es por ello que aunque casi el 60% de trabajadores estén satisfechos con las medidas de apoyo emocional realizadas por la organización durante la pandemia, las empresas creen que es necesaria reforzar estas áreas sobre todo en los servicios de prevención. Por lo tanto, más del 70% de las organizaciones opina que implementar sistemas de gestión de la salud psicológica (como la ISO 45003), puede ayudar a una gestión “más orientada a la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones”.

“La importancia de la cultura y una adecuada gestión de los equipos nos invita a trabajar eso que ahora llaman el “sentido de seguridad psicológica” de un empleado, y que depende del apoyo que perciba desde su organización. Para las empresas, brindar apoyo emocional a los empleados ha dejado de ser la marca de un buen empleador y ahora es una necesidad absoluta”, ha explicado Blasco.

Mayor papel de las Administraciones

A pesar de que las empresas deben jugar un papel fundamental en este cometido, el 86% de estas afirman que las Administraciones Públicas deberían aportar un mayor soporte tanto a organizaciones como a personas en la gestión de la salud mental.

Casi el 70% de estas empresas entiende que los poderes públicos, en base a la normativa actual, no parece que prioricen un marco de seguridad jurídica para el tratamiento por las organizaciones de los factores psicosociales. Del mismo modo, la mayoría de estas organizaciones cree que la normativa tanto sanitaria como de prevención debería favorecer la colaboración entre las administraciones y servicios de prevención en un ámbito público-privado para así gestionar de una forma eficaz la salud de los trabajadores.

No obstante, más del 90% de las empresas opina que para mantener un bienestar mental es necesario el autociudadado por parte de los trabajadores, por lo que no solo es responsabilidad de las organizaciones, sino también propia, ya que existen otros aspectos en la vida privada de las personas que pueden tener una incidencia negativa en su salud mental.

En el papel del mánager, el 71% de las empresas consultadas por Adecco opina que las organizaciones no están culturalmente preparadas aún para que un mánager exprese la necesidad de apoyo psicoemocional. En la mayor parte de las organizaciones los líderes no son entrenados en competencias que les ayuden a gestionar su salud mental. No obstante, el papel de los managers en liderar la gestión emocional de los equipos durante la pandemia se vuelve clave para las empresas.

“Los riesgos psicosociales se producen en todo tipo de organizaciones y ya se están rompiendo muchos estigmas y tópicos, los problemas ya son veteranos, pero los tiempos que corren y el futuro que se nos avecina no puede abordarse con las recetas de siempre, claramente insuficientes”, sentenció el director de Adecco Group Institute.