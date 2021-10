Estas son las razones por las que comprar un coche eléctrico

El cuidado del medio ambiente, así como la concienciación social con respecto a este problema, está día a día calando a una velocidad vertiginosa, tanto en los ciudadanos, como en los diferentes sectores de la administración pública.

Con el principal objetivo de poner punto y final a esta problemática, existen numerosos factores que se están estableciendo a nivel mundial, como el de reducir los gases tóxicos de los vehículos contaminantes y promover una transición hacia la movilidad eléctrica.

Por consiguiente, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció en el mes de abril el nuevo Plan Moves III, sustituyendo al plan previo, y el cual tendrá un presupuesto de 400 millones.

Con este nuevo plan se pretende facilitar a los consumidores tanto la compra de estos coches como la instalación de las infraestructuras para recargarlos, es por ello que se subvencionará con hasta 7.000 euros la compra de un automóvil “cero emisiones”, con el objetivo de que se produzca un despliegue del vehículo eléctrico.

No obstante, la salida al mercado de los vehículos que usan esta tecnología no fue sencilla, ya que a pesar de que no emiten gases dañinos, el precio ha sido uno de los principales inconvenientes para la mayor parte de los compradores.

Asimismo, a este coste hay que sumarle el aumento de la luz, el cual ha originado un nuevo problema para los usuarios de estos vehículos, descontrolando el precio para recargarlos. Actualmente, enchufando el vehículo en horario valle, es decir, desde las 00:00 hasta las 08:00 horas entre semana y todo el fin de semana, el precio ha pasado de los 190 euros al año que costaba en 2020 para hacer 10.000 kilómetros, a los 447 euros al año que costaría con el precio actual. Es decir, 257 euros más al año.

¿Cuál es el importe de estas ayudas?

Sin embargo, a pesar de esta subida descontrolada en el coste de la luz, el vehículo eléctrico sigue trayendo consigo muchos más beneficios que desventajas. Por consiguiente, dentro del Plan Moves III se pueden encontrar diferentes ayudas para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufadles.

En primer lugar, en caso de achatarramiento de un vehículo anterior es de 5.000 euros si la autonomía eléctrica es inferior a los 90 km y de 7.000 euros si la autonomía supera esa cifra. En cambio si no existe achatarramiento, las prestaciones pueden ir desde 2.500 para los híbridos enchufadles hasta los 4.500 euros para los eléctricos. Por último, una de las ayudas más bajas correspondería para las motos cuya autonomía eléctrica supere los 70 km, las cuales recibirán un total de 1.300 euros.

Por su parte, los puntos de recarga podrán recibir una cuantía de hasta un 70% de la cantidad subvencionable, ayudas a las que pueden acceder tanto particulares como comunidades de vecinos. El importe de la ayuda aumenta hasta un 80% si la instalación está en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.