Marruecos recibirá gas desde España tras el cierre del gasoducto que viene de Argelia

Marruecos está negociando con España las condiciones para revertir los flujos de gas en caso de no renovación del contrato relativo al Gasoducto Magreb-Europa (GME), que transporta el fluido desde Argelia a España a través de territorio marroquí y que vence el 31 de este mes.

En caso de no renovación del contrato, Rabat no tiene la intención de “dejar oxidar” el gasoducto y no demorará su uso, invirtiendo la dirección del flujo de gas. Marruecos está ya en conversaciones con España para utilizar las terminales de GNL (Gas Natural Licuado) en los puertos españoles para luego entregar el gas a Marruecos, a través del mismo gasoducto, informan Le360 y Reuters.

Este GNL no competirá con los suministros de gas españoles. Será una compra adicional solicitada por Marruecos que pagará los costos de tránsito (puertos españoles y gasoducto) . Rabat ya ha otorgado permisos a los importadores de gas en previsión de la no renovación del acuerdo del gasoducto. La Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) es la que lleva las negociaciones, por parte marroquí. Hay reuniones previstas esta misma semana.

El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune afirmó el pasado domingo que España ya no recibirá gas a través de la GME que pasa por Marruecos. “Ya no necesitamos este gasoducto ... Hemos acordado con los amigos españoles suministrarlos a través de Medgaz”, dijo. Respecto al continuo bombeo de gas argelino a Marruecos a través del GME, Tebboune insinuó que “aún no se ha tomado ninguna decisión en este sentido”, destacando que Argelia seguirá bombeando gas a través de este gasoducto hasta la finalización del contrato vigente, el 31 de octubre próximo.