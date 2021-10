El Gobierno reconoce ya que el precio de la luz cierra empresas

Duro enfrentamiento el que han mantenido hoy en la sesión de control al Gobierno la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el diputado del Partido Popular, Teodoro García Egea. En este contexto, ha sido la primera vez que alguien del Gobierno ha reconocido la gravedad que tiene para la sociedad la subida del precio de la electricidad en la industria.

García Egea comenzó su pregunta diciendo que le “gustaría que me diera hoy algunos datos”, parafraseando irónicamente la expresión que suele dedicarle la vicepresidenta. Le preguntó después por el incremento del porcentaje de parados desde que se formó el Gobierno de coalición, especialmente respecto a las mujeres y jóvenes menores de 25 años. También hizo hincapié en el número de contratos formalizados y, dentro de estos, los indefinidos. Pero se guardó lo mejor para el final, cuando preguntó, “cuántos españoles hay en paro por la subida descontrolada de la factura de la luz”. Díaz inició su respuesta afirmando que, “por un momento”, al leer el enunciado de la pregunta, había recobrado la fe “en los intercambios dialécticos de las sesiones de control” entre ambos, asumiendo después que “es un tema preocupante” y reconociendo que supone “un lastre para la economía española y las empresas”.

El número 2 del PP siguió con su ofensiva y denunció que “las cosas en su partido se dirimen a patadas”, haciendo así alusión al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía en 2014, y añadiendo que “luego hay que proteger a la gente que patea policías”, en alusión a que la Mesa del Congreso decidió ayer mantenerle el acta pese a la sentencia.

Datos y más enfrentamientos

En su pregunta, García Egea apuntó que desde que PSOE y Podemos llegaron al Gobierno, hay un 3% más de parados, un 3,5% más de mujeres en desempleo y un 1,8% más de parados menores de 25 años. También señaló que en septiembre se formalizaron un 8% menos de contratos y un 9% menos de contratos indefinidos. “Ya conocemos su estrategia de empleo: los autónomos al paro, los parados al olvido y los condenados, al Ministerio de Igualdad”, dijo García Egea, por la incorporación al departamento de Isa Serra, condenada en sentencia aún pendiente de recurso por insultar a una policía.

La ministra, por su parte, le espetó que es “un bluff” (farol) porque “no se sabe ni sus propios datos”, y dijo que “no comparte la visión catastrofista” que tiene el PP. Después aseguró que la cifra total de parados, 3,2 millones, es inferior a los 6,2 millones que llegó a tener el Gobierno del PP, que además llevó la tasa de paro juvenil hasta el 56%. “Afortunadamente tenemos 10.000 jóvenes menos en paro que cuando llegamos al Gobierno”, afirmó antes de añadir que en los últimos siete meses se ha reducido el desempleo en 752.000 personas y que la afiliación a la Seguridad Social se encuentra en cifras récord. “Nunca en un Gobierno del PP hubo una cifra récord de afiliaciones a la Seguridad Social, 19,5 millones. Busque usted, y verá como gobernando el PP, sin sufrir la crisis y la pandemia, no alcanzaron esa cifra”, subrayó.

Otra de las cuestiones que abordó García Egea fue la de los futuros peajes de las autovías que ayer anunció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y preguntó “quién los va a pagar, los ricos o las pymes y los autónomos”. Finalmente, recordó que Díaz “se desgañitaba” como diputada pidiendo responsabilidades por el paro al expresidente Rajoy y reorientó una frase suya contra ella sobre su incapacidad para reducirlo: “Si no puede hacerlo o no sabe cómo hacerlo, habrá fracasado”. La vicepresidenta respondió haciendo alusión a que a García Egea “no le preocupa nada de lo que está pasando en nuestro país”, y trató de desestimar su “visión catastrofista” de la situación: “España no está en quiebra”, aseguró.