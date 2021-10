Dancausa considera su caída en bolsa un castigo “excesivo” y “pasajero”

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha presentado hoy de manera online los resultados que ha logrado la entidad en los nueve primeros meses de 2021, y ha mantenido el optimismo a pesar de la caída en bolsa que ha sufrido el banco esta mañana. Cerca de las doce del mediodía, la acción de Bankinter descendía un 4,78%, siendo el ‘farolillo rojo’ de la sesión y registrando un precio de 4,832 euros por título. Dancausa ha tachado este desplome de “un castigo excesivo”, y ha defendido su optimismo ante los datos “francamente buenos” conseguidos en lo que llevamos de año.

“Igual que hoy ha bajado, dentro de unos días subirá”, decía Dancausa, antes de añadir que “considero que es un castigo excesivo, pero no le doy mayor importancia, porque siempre hay muchos factores externos que pueden impactar”. Esta caída no ha servido para que la consejera varíe sus pronósticos sobre la cotización que tendrá Bankinter en el futuro, ya que ha mostrado su “confianza plena” en que los títulos alcanzarán los 9 euros por acción “en el medio plazo”. A la pregunta de qué entiende la entidad por “medio plazo”, la consejera ha contestado que tienen “un objetivo interno en el banco, en el que ya estamos trabajando, que es conseguir que en el cierre del año 2023 se alcancen los 550 millones de euros en beneficios, ya sin Línea Directa”. Aunque ha dicho que no puede saber cómo se comportará la acción en ese momento, ha afirmado que lo que sí tiene claro es “el valor del banco” y “la diversificación de las fuentes de ingreso que tenemos”.

Por otra parte, el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, que también ha estado presente en la rueda de prensa de hoy, ha afirmado que la entidad prevé un crecimiento de doble dígito de los ingresos por comisiones en 2021, en torno a un 10%. En concreto, ha señalado que se han mejorado las previsiones sobre los ingresos por comisiones, ya que anteriormente Bankinter esperaba un aumento de una sola cifra en esta partida. A su vez, ha trasladado una mejora en la expectativa en el coste del riesgo, que oscilarán en la parte baja del rango de 40 a 50 puntos básicos.

“España no está en quiebra”

Pero el optimismo que ha mostrado Dancausa no solo ha estado dirigido a su entidad, sino también al país: “En absoluto creo que España esté en riesgo de quiebra. No comparto esta afirmación y no me parece bueno hacerla, no me parece muy acertada”, ha dicho. Se desligaba así de las declaraciones que ha realizado recientemente el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Sin embargo, la máxima ejecutiva de Bankinter sí ha mostrado preocupación por el ritmo de recuperación de la economía española, y ha tachado de “no aceptable” que, según las previsiones Europeas, España no se vaya a recuperar los niveles de PIB per cápita que tenía antes de la pandemia hasta el segundo trimestre de 2023. “No podemos estar a la cola”, ha expresado antes de afirmar que las empresas españolas y los fondos europeos pueden ayudar a revertir esta situación. Unos fondos europeos, por cierto, que “de momento, no están llegando”, pero en los que confía y toma como punto clave para la recuperación española. Sin embargo, Dancausa también ha defendido que para que esta recuperación sea exitosa, hace falta a su vez “un Gobierno que apoye todo eso y acierte en su política”.

La consejera también ha expresado su preocupación por el incremento del coste de la energía y ha advertido de que los problemas “no se solucionan diciendo que no pasa nada, o que es pasajero o prometiendo cosas que no van a suceder”.

Caso Jaime Botín

Otro de los puntos tratados por la consejera, esta vez sin ninguna relación con datos bancarios, ha sido la condena de Jaime Botín a tres años de cárcel y una sanción de 91,7 millones de euros por haber sacado de España un cuadro de Picasso. Ha defendido que le conoce “desde hace más de 30 años” y que ha sido testigo de su “integridad, contribución y aportación”, considerándole “ejemplo” para la banca española. “Lo que le ha sucedido ya me parece una sucesión de desatinos a los que no encuentro lógica ninguna. La historia comienza con un señor amante de las artes que compra una obra en Reino Unido, le es requisada, obligado a pagar tres veces el valor e incluso se enfrenta a penas de cárcel. Me parece un despropósito”, ha asegurado de manera contundente. Antes de zanjar el tema, le ha mostrado públicamente todo su apoyo y ha considerado que nada de esto afectará a la imagen de la entidad ni a los datos de la misma.