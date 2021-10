Renovables sí pero no así

La COP-26 de Glasgow va a tener que abordar la escalada del precio de la electricidad, y la vinculación que tal asunto pueda tener con la agenda verde. Siempre supusimos que la apuesta por las fuentes renovables redundaría, amén de en un menor impacto en la contaminación del planeta, en una aminoración del coste de la luz. El problema es que por desgracia no está siendo así. El precio de la energía amenaza hoy con arruinar a empresas y particulares. Algunas personas que cambiaron su coche diésel por uno eléctrico se preguntan cómo van a poder costear la alimentación básica de su automóvil.

Se sienten engañados, y vemos reacciones como la que el otro día subía a Twitter Sánchez Dragó: «No piquen. No compren coches eléctricos. No instalen fotovoltaicas. No pongan placas solares. (…) Volvamos atrás para ir hacia adelante». Un grito que expresa el hartazgo con la actual situación de encarecimiento, que nos lleva de nuevo a fuentes teóricamente superadas, como el butano o el carbón. Y es que es lógico pensar: si no podemos pagar la electricidad, vayamos a lo de toda la vida, que cuesta menos aunque contamine más.

Pero no estoy de acuerdo con Dragó. Las energías renovables han llegado para quedarse, solo que no se están manejando bien los tiempos. Si te puedes permitir una instalación fotovoltaica en casa, el coste de la luz para ti, incluso con coche eléctrico, va a ser tendente a cero. No podemos depender en exclusiva de las renovables, empero. Deberíamos haber mantenido en explotación las centrales de carbón o nucleares, y no dinamitarlas o cerrarlas. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo ha hecho, y ahora vemos las consecuencias.