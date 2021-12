El gran salto de Marta Ortega

Pablo Isla, el hombre discreto que supo leer el futuro del “retail”

El todavía presidente de Inditex, que se incorporó a la compañía en 2005, supo leer muy bien el futuro, adelantándose al fenómeno bautizado como «Apocalipsis Retail». Nacido en Madrid hace 57 años, es enormemente discreto. No le gusta aparecer en los medios y tampoco tiene perfiles en las redes sociales. Desde que fichó por Inditex, lleva una vida tranquila en Oleiros, a una media de Arteixo. Estudió en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. A este centro escolar de la capital , gestionado por los jesuitas, también han asistido otros alumnos ilustres como Alberto Ruiz Gallardón o Rodrigo Rato. Allí, donde él y sus tres hermanos eran conocidos como los «archipiélagos», coincidiría con la que después sería su esposa, María de la Vega Cabrera, cuando ambos estudiaban COU. Son padres de tres hijos. El mayor de ellos, Santiago, es el cantante del grupo indie de rock Chelsea Boots. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, posteriormente, fue el primero de su promoción en la oposición a Abogado del Estado. En 1992, dejó su plaza para ser director de Servicios Jurídicos del Banco Popular y, en 1996, fue designado director general de Patrimonio en el primer Gobierno de José María Aznar. Inició el milenio como presidente de Altadis, donde sustituyó a César Alierta. También asumió la Presidencia de Logista, filial de distribución de Altadis, hasta que se incorporó a Inditex. Aún no se sabe nada de su futuro profesional, aunque, teniendo en cuenta que, «Forbes» le otorgó el reconocimiento de mejor CEO de la década, ofertas no le faltarán.