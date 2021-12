Los exempresarios sin recursos también podrán pedir el ingreso mínimo

La Ley del ingreso mínimo vital (IMV) fue aprobada ayer por el pleno del Senado tras incluirse varias enmiendas técnicas, con lo que volverá al Congreso de los Diputados, donde previsiblemente la próxima semana quedará aprobada de forma definitiva un año y medio después de su entrada en vigor como decreto ley. PSOE, PNV, JuntsxCat, Más Madrid y Ciudadanos han dado su apoyo a la Ley por la que se establece el IMV.

Durante el debate, la mayoría de la oposición ha afeado al Gobierno su falta de diálogo en la tramitación, durante la que no se ha aceptado ninguna enmienda de las formaciones presentes en la Cámara alta. Pese a la poca oposición a la norma, ha habido muchas críticas a la falta de voluntad para negociar enmiendas con los grupos y a las carencias de una prestación que se ha denegado en el 70% de los casos y que solo ha ejecutado la mitad de la dotación que tenía presupuestada para este año.

Tras su paso por el Senado la ley suma cuatro enmiendas del PSOE para que no se excluya como beneficiarias del IMV a personas que hayan sido administradoras de empresas que ya no existan, para que el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad compute a efectos de cálculo y para que se exima de la obligación ser demandantes de empleo a personas que primero requieran de una inserción social, entre otras cosas.

Para llegar a un mayor número de beneficiarios, con el objetivo de duplicarlos hasta 1,6 millones, durante la tramitación de la ley en el Congreso, PSOE y Podemos pactaron la inclusión de un complemento para menores que recibirán los hogares que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar ni el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar. El complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. También se incluyó reducir el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses para acceder a la prestación y de 3 a 2 años de la acreditación de vida independiente en los casos de menores de 30 años.

Además, se va a convertir en permanente la posibilidad de solicitar el IMV por los ingresos del año en curso y se elevarán los umbrales de renta y patrimonio para estos casos, con el fin de que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida. La ley ha salido adelante con 158 votos a favor, 2 en contra y 105 abstenciones.

Ayer mismo se supo que el 26% de las personas en situación de sinhogarismo en España percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque hasta un 76% ha solicitado esta ayuda. Así lo pone de manifiesto el estudio ‘Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el sinhogarismo: ¿Una protección estructural para toda la sociedad?’, elaborado por la Fundación Hogar Sí y publicado este viernes.

Entre las personas en situación de sinhogarismo que no han solicitado el IMV, el 46% declaró que no lo hizo por falta de información o por no saber cómo hacerlo, apunta el trabajo. Según las encuestas a profesionales, más del 90% considera que el sistema de gestión permite poca o nula autonomía para realizar la solicitud. Además, el 68% de las personas sin hogar encuestadas considera que el IMV no aumenta la autonomía para su vida. Por otro lado, el estudio revela también que la cuantía media percibida es de 371 euros. En cuanto a las resoluciones, el 32% de estos solicitantes ignoran la causa de denegación del IMV, y el 50% de las alegaciones se resuelven con silencio administrativo.

El estudio destaca la necesidad de facilitar todas las gestiones y, entre otras medidas para mejorar esta situación, propone un programa destinado a ofrecer una red de oficinas de atención exclusiva a asuntos del IMV a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la posible participación de organizaciones del Tercer Sector especializadas, a fin de solventar la gran brecha digital que afecta a este colectivo.

En cuanto al proceso de tramitación en sí, Hogar Sí reclamó aplicar la lectura fácil a todo tipo de solicitudes y su traducción a diferentes idiomas; gestionar las solicitudes y comunicaciones por otras vías, no exclusivamente por internet; y exigir que las denegaciones sean en todos los casos debidamente motivadas, no sólo manifestando la causa, sino aportando documentación que justifica la denegación.