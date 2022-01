Arrancan las rebajas de invierno 2022 en El Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en más de 1.000 marcas

El Corte Inglés ha activado el ‘#ModoRebajas’. La compañía ha lanzado su campaña de rebajas de invierno con descuentos y promociones de hasta el 50% en más de 1.000 marcas tanto en sus tiendas físicas como en su web y app, que estarán disponibles hasta el próximo 28 de febrero, según ha informado en un comunicado. En concreto, el grupo inicia esta campaña de descuentos, bajo el lema ‘#ModoRebajas’, con una propuesta comercial en la que destacan productos de moda, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos.

Los mejores descuentos por sección

El Corte Inglés ha preparado descuentos en moda mujer del 50% en prendas de exterior de las marcas Woman, Lloyd’s y Couchel, así como de firmas como Roberto Verino, Adolfo Domínguez y Caroll. Destacan, por ejemplo, las prendas de punto de Woman y Southern Cotton a 19,99 euros.

En hombre destacan las ofertas de camisas, pantalones y punto de Dustin, donde una prenda sale a 25,99 euros y dos a 45 euros. O la firma Emidio Tucci, con camisas, pantalones y punto también a 32,99 euros una prenda, y dos a 60 euros. La marca Lloyd´s arranca estas rebajas también con un 50% de descuento.

Para los aficionados al deporte, El Corte Inglés ofrece descuentos que llegan hasta el 50% en una selección de textil deportivo de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Boomerang, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, Reebok, y Le Coq Sportif. Y también en calzado deportivo, firmas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma, Reebok, New Balance, y Fila, han incluido una selección de artículos con el 50% de descuento.

En ropa de cama y hogar, se podrán encontrar cojines, cortinas confeccionadas, alfombras, ropa de cama, mesa y baño, con precios al 50%. Así como un 40% de descuento en algunos modelos de colchones de las marcas Pikolin, Aspol, Flex y Relax. Y en el área de muebles, habrá un 15% de descuento en las librerías customizadas, hasta un 30% en una selección de mesas y sillas, hasta un 40% en diversos modelos de sofá, y un 15% en una selección de muebles de cocina.

Servicio al cliente

El Corte Inglés mantiene sus señas de identidad y ofrece los servicios habituales durante el periodo de rebajas: personal especializado en todas las áreas de venta, facilidades de pago, financiación, personal shopper, carta de compras, etc.

Asimismo, cuenta con una serie de servicios para la compra online tanto a través de la web como de la app, entre ellos la Entrega en el Día que permite recibir la mercancía en menos de dos horas o en el tramo horario que elija el cliente; la Entrega en Tienda para la recogida en el centro comercial que el usuario desee, y el ‘Click&Car’ para recoger con el coche las compras online realizadas previamente.

Los centros de El Corte Inglés continúan adaptados a la situación actual y para ello se han establecido criterios de implantación de muebles y artículos con el objetivo de crear un entorno con espacios más amplios para el cliente, que favorezca el tránsito de los mismos y evite posibles aglomeraciones. De esta forma, el interior de los establecimientos se encuentra perfectamente señalizado siguiendo un protocolo de prevención y seguridad.