Requisitos, fechas y cómo presentar la solicitud para conseguir uno de los 5.377 puestos indefinidos que oferta Correos en 2022

Correos publicó a mediados de diciembre de 2021 la convocatoria de su mayor oferta de empleo público en décadas: 5.377 plazas de trabajo indefinido. La convocatoria está destinada a cubrir puestos del grupo profesional IV (Personal Operativo), que incluye los correspondientes a reparto motorizado, reparto a pie, atención al cliente y agente de clasificación, en los dos últimos casos tanto a jornada parcial como completa. Aunque aún se desconoce con exactitud la fecha de cuándo se abrirán las inscripciones para las oposiciones de Correos 2021-2022 ni la fecha concreta de las pruebas, la empresa postal sí que ha marcado un mes en el calendario: noviembre de 2022.

¿Cuándo se publicará el temario oficial y las fechas definitivas?

Correos explica que publicará contenidos propios y oficiales del temario en el primer semestre de 2022. En cuanto a las fechas de inscripción y día del examen también está previsto que se publique próximamente.

¿Cuántas plazas se ofertan?

Se convocan 5.377 plazas para personal fijo en total. Aún se desconoce la distribución territorial de las plazas, pero José Rico, representante de CSIF en Correos, declaró en Madrid Trabaja que “para Madrid van a ser 687 plazas, de las que serían 144 de reparto moto, 240 de reparto pie, 237 de agente-clasificación y 66 de atención al cliente”.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Aunque los requisitos para las oposiciones de 2021-2022 aún no se hayan hecho públicos, estos se suelen repetir convocatoria tras convocatoria y son:

-Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo.

-Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya.

-Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación oficial que la sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esta titulación.

-No mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos.

-No haber sido separado/a del servicio, inhabilitado/a o despedido/a disciplinariamente, por hechos acaecidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos.

-No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por la no superación del período de prueba, en el desempeño del puesto solicitado en el proceso.

-No haber sido evaluado/a negativamente por el desempeño del puesto de trabajo en Correos solicitado en el proceso.

-No hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

-No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar, según criterio de los servicios médicos de la empresa.

-Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos de trabajo ofertados en la convocatoria.

Además de estos requisitos generales, se establece el siguiente requisito específico para el puesto de Reparto 1 (motorizado):

-Disponer de los permisos de circulación habilitantes para la conducción del vehículo a motor empleado para el desempeño del puesto adjudicado.

¿Cómo presentar la solicitud de inscripción?

Al no estar publicadas aún las bases de la convocatoria 2021-2022 no hay información al respecto, aunque el proceso suele ser el mismo:

-Acudir a la página “Personas y Talento” de la página web de Correos, clicar en “Convocatorias públicas de empleo” y después en “Ingreso de Personal Laboral Fijo”. Ahí los aspirantes encontrarán manual de “Inscripción Paso a Paso” y justo debajo aparece la opción de “Acceso al registro online”. Llegados a este punto solo tendrán que rellenar los apartados indicados y pagar las tasas, que anteriores convocatorias fueron de 11,65 euros por examen. Pero cuidado, cada candidato solo puede presentar un formulario y una vez grabados los datos no se pueden modificar.

¿Cómo son los exámenes?

“La gestión de este nuevo proceso de consolidación de empleo se realizará en dos fases diferenciadas. En un primer momento, se establecerá el sistema de selección, pruebas previstas y valoración de méritos. En una segunda fase, se convocará la oferta de puestos de trabajo y su distribución, y se abrirá el plazo para presentar solicitudes”, explica Correos.

Los exámenes de convocatorias anteriores se dividen en dos pruebas diferenciadas: una para los puestos de reparto y agente de clasificación, y otro examen para los puestos de atención al cliente. Por ello, aquellas personas que se quieran presentar a ambos tendrán que pagar una doble tasa, que suele ascender a 23,3 euros.

Hasta ahora los exámenes se han estructurado de la siguiente manera:

-Una prueba tipo test en modalidad presencial que oscila entre los 90 y los 110 minutos de duración y de carácter eliminatorio.

-Si se supera la primera fase, se llega a una segunda de puntuación por méritos, en la que se tiene en cuenta la formación académica, los permisos de conducción y los cursos de formación. Los aspirantes también tienen que aprobar esta parte para poder acceder a los puestos ofertados.

¿Es difícil el temario?

No excesivamente, ya que no es necesaria ninguna formación concreta para presentarse a las pruebas, pero como todo, requiere dedicación. El temario suele ser el mismo para los cuatro puestos de trabajos que se ofertan (reparto motorizado, reparto a pie, atención al cliente y agente de clasificación) y suele consistir en 12 temas del programa oficial. No obstante, aunque se decida empezar a estudiar con mucha antelación en base a temarios anteriores, es muy importante basar el estudio en la versión actualizada en cuanto esta se haga pública.

¿Cuánto se cobra?

Esta es la pregunta que todas las personas que se quieren opositar para trabajar en Correos se plantean. Los salarios varían en función del puesto, del tipo de jornada, de la antigüedad y de diversos complementos, por ejemplo, de nocturnidad, pero de forma orientativa la web Oposiciones para Correos indica que en 2022 un repartidor en moto cobraba alrededor de 18.000 euros anuales brutos (+variables); los repartidores a pie 17.000 euros anuales brutos (+variables) y los agentes de clasificación 16.700 euros brutos al año (+variables).