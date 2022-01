Banco Sabadell adelanta un año su objetivo de rentabilidad tras ganar 530 millones

El plan estratégico puesto en marcha por Banco Sabadell -que hace algo más de un año rompió negociaciones con BBVA para una posible fusión y decidió seguir en solitario- ha logrado dar un vuelco a sus cuentas, tras disparar su beneficio hasta los 530 millones gracias, entre otros factores, al impulso de su filial británica TSB. Este beneficio se ha logrado frente a los apenas dos millones con los que cerró 2020 después de provisionar 2.275 millones por la pandemia, ajustar plantilla y vender las últimas carteras problemáticas procedentes de la CAM. La buena marcha de TSB, que ha encadenado cuatro trimestres consecutivos en positivo, ha dejado atrás los números rojos de 220 millones del año anterior y ha impulsado sus resultados con 118 millones gracias al crecimiento del margen básico y los menores costes y dotaciones. Su nueva joya deja así atrás definitivamente los rumores de venta, con la mejora de todos sus márgenes gracias al crecimiento del margen básico y a los menores costes y dotaciones.

Según ha informado la entidad a la CNMV, el margen de intereses creció un 0,8%, hasta los 3.425 millones, apoyado principalmente en el crecimiento de volúmenes, mientras que en el trimestre disminuye un 1,6% por la menor aportación de la cartera de renta fija y alcanza los 863 millones de euros. Las comisiones netas se elevaron un 8,7% en 2021, hasta totalizar 1.468 millones, y en el cuarto trimestre lo hicieron un 10,1% impulsadas por la estacionalidad y por el crecimiento de los fondos de inversión. El banco cerró 2021 con un ROTE del 5% y prevé que supere el 6% en 2022, con lo que alcanza un año antes los objetivos de rentabilidad fijados en su plan estratégico para el periodo 2021-2023. Excluido TSB, Banco Sabadell ganó 412 millones, un 85,7% más.

Los ingresos del negocio bancario, que engloban el margen de intereses y las comisiones netas, alcanzaron a 31 de diciembre los 4.893 millones de euros, un 3% más que el año anterior.

Las comisiones netas se han situado en 1.468 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8,7% interanual “por el buen comportamiento de las comisiones de gestión de activos, así como de servicios”, mientras que en el trimestre se incrementan un 10,1% impulsadas por la estacionalidad y el crecimiento de los fondos de inversión.

Los costes recurrentes se situaron en los 2.988 millones de euros, lo que se traduce en un 2,3% menos respecto al año anterior por la mejora en gastos de personal en España y de gastos generales en TSB; los costes totales ascendieron a 3.307 millones de euros y disminuyeron un 4,4% en el año. En el cuarto trimestre, los costes totales bajan tras los 301 millones extraordinarios destinados a financiar el plan de eficiencia en el tercer trimestre, que supondrá unos ahorros anuales de 130 millones de euros en España y en 2022 se dará un 85% del ahorro en costes total, unos 110 millones.

En cuanto al crédito vivo, éste alcanzó los 154.912 millones de euros (110.862 millones sin TSB) y el crecimiento de la inversión fue del 6,7% interanual por el buen comportamiento de todos los segmentos en España, así como el incremento de la cartera hipotecaria de TSB. La producción hipotecaria alcanzó los 1.369 millones de euros en el trimestre, un 5% más en términos interanuales, y en Reino Unido fue de 2.169 millones de libras en el trimestre, un 56% más que en el mismo período del año anterior, lo que supone para TSB el mejor dato de producción hipotecaria de su historia.

En cuanto a los recursos de clientes en balance, se situaron en los 162.020 millones de euros (119.242 millones sin TSB) y aumentaron un 7,5% interanual (5,9% sin TSB), mientras que en el trimestre fue de 2,6% (2,4% Ex TSB). Los depósitos a plazo fueron de 14.813 millones (12.725 millones sin TSB) y se reducen un 28,8% (29,6% Ex TSB) respecto a 2020; y en el trimestre disminuyeron un 6% (6,7% Ex TSB) por el traspaso de depósitos a cuentas a la vista. Los recursos de clientes fuera de balance totalizaron 41.678 millones y aumentaron un 9,5% interanual por el aumento de suscripciones netas de fondos de inversión, mientras que en el trimestre se mantienen estables “a pesar de la venta de Banco Sabadell de Andorra, el crecimiento anual se sitúa en el 11,6% y en el trimestre crece el 2,1%.

En el comunicado, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, destacó que la entidad ha cerrado “un buen ejercicio con nuevo equipo, gobernanza, estructura organizativa y plan estratégico”, gracias a que la transformación digital, el giro de TSB, el empuje comercial y el acuerdo laboral han contribuido a la mejora de los resultados. “Hemos anticipado un año el objetivo de rentabilidad de nuestro plan y encaramos con optimismo el futuro de esta gran franquicia”, concluyó González-Bueno.

El consejo de administración ha acordado el pago de un dividendo en efectivo de 0,03 euros brutos por acción, lo que supone un ‘pay-out’ -porcentaje de beneficios que se destinan al pago de dividendos- del 31,8 % sobre los resultados de 2021. Está previsto que este dividendo se abone en el segundo trimestre del año, según ha informado la entidad, que ha precisado que el acuerdo será sometido a ratificación en la próxima junta general de accionistas del banco, aún pendiente de convocar.