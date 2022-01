Viajes del Imserso: de vender todo en 48 horas a tener aún el 50% de plazas libres un mes después

Los viajes del Imserso ya no son lo que eran. Pese a que el regreso del programa de turismo social era uno de los momentos más esperados por los pensionistas, las ventas de los lotes arrancaron a medio gas y no han conseguido remontar más de un mes después del inicio de la comercialización. El 14 de diciembre, día en el que las agencias pusieron a la venta los paquetes turísticos del Imserso, Nuria Montes, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), ya presagió el desastre: “El programa se vendía en 48 horas. Ahora tenemos muchas dudas de cuál va a ser el ritmo de venta en estas fechas”. Finalmente, todo apunta a que la campaña 2021-2022 no conseguirá colocar el 100% de las plazas ofertadas.

Esta temporada pone a la venta 816.029 plazas. De estas, alrededor de un 25% aún están disponibles, al menos en el lote 3. Del total, Mundiplan (Iberia, IAG7 y Alsa) controla los lotes 1 (costa peninsular) y 2 (costa insular), que en conjunto ascienden a 673.926 plazas, mientras que “Turismo Social” (Ávoris y Halcón Viajes) gestiona el lote 3 de turismo interior, con 142.103 plazas. Aunque Mundiplan ha preferido no facilitar información sobre el estado de sus ventas, Ávoris Corporación Empresarial sí ha confirmado a LA RAZÓN que actualmente no se han ocupado todas las plazas. En concreto, se han vendido en torno al 73% y, de estas, el 5% han sido canceladas. La ola de contagios por Ómicron y el miedo de los jubilados a engrosar las listas de positivos están detrás de las bajas.

La venta no solo no avanza todo lo rápido que debería, sino que tampoco culminará con un “sold out”. Fuentes de Ávoris explican que el grupo espera vender casi todos los viajes, pero también reconocen que “se han perdido plazas del arranque de campaña que ya no se pueden recuperar”. Por lo tanto, en el supuesto de que esta empresa solo coloque el 90% de sus plazas, 14.000 quedarían desiertas.

Las cifras de ventas para el conjunto de los tres lotes son aún más pesimistas. Fuentes del sector hotelero estiman que solo se han vendido el 50% de las 816.029 plazas (unas 400.000) y, aunque esperan que este porcentaje aumente hasta que los viajes se pongan en marcha a mediados o finales de febrero, aseguran que no se colocarán todas las plazas.

Esta situación es casi un hecho insólito, ya que los lotes suelen agotarse de forma inmediata e incluso acumulan lista de espera, pero la sexta ola, el retraso del programa y el mes elegido para comenzar la comercialización han creado la receta perfecta del desastre, apuntan desde Hosbec. “Hay culpables con nombres y apellidos: el propio Imserso”, denuncia Nuria Montes.

El sector turístico, desamparado durante la temporada baja

Los viajes arrancarán a mediados o finales de febrero de 2022, cuando lo normal es que se hubieran iniciado a finales de octubre de 2021. Frente a los siete meses habituales de ejecución, la campaña 2021-2022 se reducirá a tan solo cuatro meses, lo que hace imposible que “se puedan concentrar el mismo volumen de viajes en menos tiempo. No hay capacidad”, apunta la secretaria general de Hosbec. La pérdida de las plazas que se ejecutan en los meses de invierno elimina uno de los principales beneficios del programa: contribuir al mantenimiento del empleo y de la actividad económica para las empresas del sector turístico en temporada baja. “El programa no va a tener efecto en el sector. Tiene sentido en noviembre, diciembre, enero y febrero, que es la verdadera temporada baja. Aquí (Benidorm) todos los hoteles que trabajaban con el Imserso han tenido que cerrar en esa época”, denuncia Montes.

“El programa se tenía que haber vendido en septiembre y aunque se hubiera tenido que hacer algún ajuste por la sexta ola, se habrían aprovechado buena parte de los meses de invierno”, opinan la secretaria general de la patronal hotelera valenciana. En cambio, los viajes del Imserso se pusieron a la venta en “la peor época del año”, coincidiendo con la campaña de Navidad, el frío, la nueva ola de covid y con la inflación disparada.