El Gobierno confirma la adjudicación definitiva de los lotes del Imserso: tres millones de cartas están en proceso de envío

El Gobierno ha autorizado este lunes la resolución del contrato para la organización, gestión y ejecución de los viajes del Imserso en la temporada 2021-2022. Aunque el peor de los escenarios pronosticaba que el inicio del programa tendría que esperar hasta enero de 2022 por el retraso en la adjudicación, todo apunta a noviembre será el mes del pistoletazo de salida. Mundiplan (Iberia, IAG7 y Alsa) triunfa y se hace con los lotes 1 (costa peninsular) y 2 (costa insular), mientras que “Turismo Social” (Ávoris y Halcón Viajes) se queda con el lote 3 de turismo interior. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya está preparando las más de tres millones de comunicaciones dirigidas a las personas beneficiarias en las que se indicarán las fechas concretas de inicio de la comercialización de los viajes.

La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar el lote 1 (turismo en zonas de costa peninsular) a Mundiplan, con una calificación de 99,83 puntos, quedándose por debajo “Turismo Social”, con 89,42 puntos y Traveltino, con 87.37. Mundiplan también ha sido propuesto para la adjudicación del lote 2 (turismo en zonas de costa insular), con 99.66 puntos, mientras que Ávoris, para la del lote 3 (turismo de interior y procedencia europea), con 96.04 puntos. Las ofertas de Mundiplan para los dos lotes a los que ha sido propuesto fueron consideradas inicialmente por parte de la Mesa de Contratación como anormalmente bajas, pero finalmente, tras examinar la justificación aportada por la UTE, se ha concluido que tienen viabilidad económica y han sido aceptadas.

De las 816.029 plazas previstas para la temporada 2021-2022, Mundiplan controlará 673.926, al gestionar los lotes 1 (443.887 plazas) y 2 (230.039 plazas). Este gran volumen de plazas se traducen en un mayor presupuesto de los lotes. Del total de 66,7 millones en los que está valorada la primera temporada de los viajes del Imserso, 32 millones corresponden al lote 1 y 24 millones al lote 2. Mientras, “Turismo Social” queda al frente de los 142.103 viajes del lote 3 por valor de 10,6 millones de euros. El valor estimado del contrato, incluidas dos prórrogas de doce meses cada una para la temporada 2022-2023 y 2023-2024, asciende a 739,4 millones de euros.

Tras tres meses de valoración de las ofertas licitadoras y habiendo superado la suspensión cautelar por recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y una actuación de la CNMC, los viajes del Imserso para pensionistas y jubilados avanzan, señaló el Ministerio de Derechos Sociales. No obstante, aunque su fecha de inicio definitivo aún no está clara, oscilará entre noviembre y diciembre. Según las estimaciones de la patronal hotelera valenciana Hosbec, los primeros clientes del Imserso no llegarían a los establecimientos hoteleros, “en el mejor de los casos y si no se produce ningún incidente que provoque otro retraso”, hasta dentro de cinco o seis semanas, es decir, a mitad de noviembre, ya que las agencias tienen que preparar su programa debido al considerable volumen de plazas que oferta el Imserso.