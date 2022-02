Esta es la forma de solicitar una vivienda social y los requisitos que debe cumplir

Domicilio permanente : Las VPO deben ser la residencia permanente de sus inquilinos, por lo que si se detecta otro uso como de segunda vivienda, se impondrá una sanción. Por lo tanto, los inquilinos no podrán poseer otra vivienda y deberán estar empadronados en la comunidad autónoma de la casa.

No son de libre disposición. Las viviendas de protección oficial no pueden traspasarse a no ser que transcurran 10 años, ya que suele ser el plazo estipulado por la administración; y en el caso de llevar a cabo este traslado, puede tener que ajustarse a los límites que imponga su regulación.