El Santander toma medidas para mejorar la atención de los mayores: amplía su horario de caja hasta las 14:00 horas

La campaña SoyMayorNoIdiota con la que su creador, Carlos San Juan, registró ayer 600.000 firmas en el Ministerio de Economía, ha dado sus primeros frutos. Justo un día después, Banco Santander ha comunicado a su plantilla de la red de oficinas que el horario de caja se ampliará tres horas, hasta las 14:00 horas, desde el próximo lunes, 14 de febrero. De esta forma, el banco prestará atención a sus clientes en ventanilla desde las 08:30 horas hasta las 14:00 horas, frente al horario anterior, que estaba reducido hasta las 11:00 horas.

Entre las principales medidas que reclamó el valenciano San Juan a su llegada a Madrid se encuentran: que la atención presencial en las sucursales bancarias dure toda la mañana, que en caso de ser necesaria cita previa esta se pueda pedir por teléfono y que el personal salga a la calle a ayudar a las personas con problemas en los cajeros automáticos, con el objetivo de combatir la exclusión financiera que sufren cientos de miles de jubilados.

Las primeras reacciones no han tardado en llegar. Banco Santander ha movido ficha ampliando no solo el horario de su oficinas convencionales, sino también de las oficinas ‘Smart Red’, que atenderán en caja de 09:00 a 14:00 horas. Los no clientes continuarán con las horas ya establecidas, pudiendo hacer la operativa de caja los martes y los jueves, de 09:00 horas a 10:30 horas. Este horario también se mantiene para todos los pagos de recibos en efectivo.

Cabe recordar que la presidenta de Santander, Ana Botín, aseguró, durante la presentación de resultados correspondientes a 2021, que el banco estaba trabajando en nuevas medidas para atender a las personas mayores y señaló que las oficinas ya disponían de personal para atender de manera preferente a este colectivo.

El Gobierno y la banca mueven ficha

Este anuncio se suma al realizado ayer por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Tras el indudable éxito de la campaña SoyMayorNoIdiota promovida por San Juan, de 78 años, en la plataforma Change.org para solicitar una “atención más humana” en las sucursales bancarias, la titular de Economía avanzó a San Juan que a finales de este mes habrá un plan de “medidas eficaces” para la inclusión financiera, con especial atención en los servicios en las entidades bancarias.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha anunciado hoy que, junto a CECA y UNACC, presentará en las próximas horas a Economía una modificación del protocolo estratégico para dar una solución de carácter permanente para las personas mayores que no puedan utilizar los canales digitales.

“El problema que ha puesto de manifiesto Carlos San Juan existe, es distinto al que teníamos identificado y es real”, ha comentado el presidente de la AEB, quien ha recordado que el sector bancario suscribió el pasado año un protocolo estratégico orientado a garantizar la prestación de servicios en el ámbito rural, consciente de que la transformación digital podía generar “ciertas tensiones de exclusión financiera”.